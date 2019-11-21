韓國瑜住了13年的「大安區樓中樓」　神秘屋主是李佳芬胞妹

▲韓國瑜被爆出曾住過台北市大安區「幸安名廈」，李姓屋主被外界懷疑是李佳芬本人，其實是李佳芬的胞妹李佩芬。

圖文／鏡週刊

國民黨總統候選人韓國瑜豪宅風波未止，近日又被爆出他與妻子李佳芬及女兒韓冰，過去曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區，但卻不在韓辦日前公布的房產名單中，且屋主恰巧又姓李，被外界懷疑即是李佳芬本人。本刊接獲爆料，這名神祕的李姓屋主，就是李佳芬的胞妹李佩芬。

本刊接獲爆料，韓國瑜夫婦在1996年至2009年間，一直住過在仁愛路3段24巷的「幸安名廈」社區內，並且是在8、9層樓中樓，總坪數約60多坪。據指出，當時是一名李姓買家在1996年購入，而這名屋主的身分，就是李佳芬的親妹妹李佩芬，但這處房產已在2009年轉手。

本刊調查，李佩芬不只是這處華廈樓中樓的屋主，更擔任李佳芬所創立的「貴族學校」維多利亞雙語學校副校長十多年，在韓國瑜擔任立委期間的財產申報紀錄中，也曾申報積欠李佩芬 1000 萬元債務，由此可見，韓國瑜夫婦與小姨子的關係十分密切，不只事業上委以重任，財務上更是重要借貸關係人。

▲李佩芬是韓妻李佳芬的妹妹，也在家族經營的維多利亞學校任職。（翻攝自維多利亞學校網頁）

爆料人士指出，韓家在幸安名廈住了十幾年，包括韓冰跟其他二個弟妹都是在這戶社區內長大，社區內住戶也都知道韓國瑜一家人，但這棟房子一直沒有出現在韓國瑜夫妻的財產申報紀錄內，「韓國瑜全家都有居住事實，但房子卻是登記在李佩芬名下，這究竟是用人頭登記？或規避財產申報，還是有其他隱情，韓國瑜為何不一次說清楚？」

本刊向韓辦查證，該房屋是否當初登記在李佩芬名下？對此，韓辦人士並未否認，強調確實為「親屬」所有，房產交易也一切合法，但韓國瑜並不希望因一場選舉，將親戚的個人資訊曝光。

據了解，目前韓國瑜家人名下一共持有2棟房產，分別為韓國瑜夫婦有1戶位在雲林六斗的自住宅，約153坪。另外，韓國瑜的大女兒韓冰2016年赴加拿大留學期間，也有1戶由旁系長輩所贈與的地下室住宅，約27坪。

根據韓辦日前公布的韓國瑜夫婦購售房產資訊，韓國瑜在1993年立委任內，在立法院周遭的鎮江街7號購有一處小公寓，作為當時問政時棲身之所。但韓2002年尋求連任未果，隔年便進行處分賣掉。韓國瑜夫婦之後返回雲林，在古坑購入一處房產，也就是今年被爆出的「豪華農舍」案，但已在9月以850萬元售出。

隨後，韓國瑜夫婦2007年在板橋新板段貸款購買「東方明珠」建案，總價3973萬元，頭期款約800萬元。3年後，韓國瑜夫婦移居台北市，將其轉手賺進1642萬元，之後在北市內湖購入3433萬元的「峰哲」建案，但隔年又透過仲介，購入南港的「日升月恆」建案，總價7220萬元，也就是台肥的無雙社區。

韓辦強調，韓國瑜夫婦都是以「換屋」為考量，但最後購入的無雙社區，因貸款負擔重，在交屋前就以賠本價6950萬元轉手，加計付給台肥利息及仲介費等，事實上一共損失428萬元。另外，2018年韓國瑜南下高雄發展，便將內湖「峰哲」建案售出，將利息費、增值稅與仲介費等計入，還變相虧損290萬元。



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