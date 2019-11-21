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北台灣最美飯店靠日韓客打響名號　凱達全年營收上看10億大關

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▲台北凱達大飯店副總裁皮金營表示，凱達擁有750間客房，今年全年預估營收上看10億大關。（圖／凱達提供）

▲台北凱達大飯店副總裁皮金營表示，凱達擁有750間客房，今年全年預估營收上看10億大關。（圖／凱達提供）

記者林淑慧／台北報導

宏國集團旗下凱撒飯店投資經營的台北凱達大飯店，今年獲網友票選為「北台灣最美飯店」，在陸客退燒之際業績逆勢成長，副總裁皮金營表示，今年第三季平均住房率已達86%，預估第四季尾牙接單接近滿檔，挹注業績可期，預估全年營收上看10億元大關。

台北凱達大飯店是凱撒飯店連鎖集團最新自創品牌飯店，座落於台北市萬華區，是全台第二大的國際觀光飯店，也是全台唯一與台鐵車站共構的觀光飯店，2017年11月正式開幕；按營運目標，第一年平均房價目標訂在3200至3500元間，年均住房率則為60%。

請繼續往下閱讀...

開業短短二年，又遇上觀光業寒冬，凱達卻能繳出超越目標的成績單，皮金營表示，在環保當道的風潮下，凱達拿下內政部頒發「黃金級綠建築標章」，另加強異業合作，在房間備品部分使用以環保純淨天然著名的知名沐浴品牌，在節慶檔期加強行銷，成功吸引日、韓、港澳觀光客入住，目前散客佔比已超越團客。

另外，台北凱達大飯店與萬華火車站共構，步行至龍山寺捷運站僅需3分鐘、臨近剝皮寮、艋舺夜市及西門町等景點，以台灣傳統文化為賣點，也吸引許多歐美旅客入住，衝高住房率表現。

展望後市，皮金營指出，第四季有聖誕、跨年等節慶聚餐需求，強調多國料理與異國百匯的百宴自助餐廳與戴于益行政主廚領軍的家宴中餐廳，也開始呈現訂位滿檔的情況，加上第四季迎接耶誕與跨年的亞洲旅客，樂觀預期今年的餐飲與住房業績可望再上層樓。

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