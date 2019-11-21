5歲女童刷牙跌倒慘被插　爸爸目睹她喉嚨出現「2.5公分血洞」

▲女童刷牙時跌倒，牙刷竟然插入口腔。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名5歲女童刷牙時和弟弟跑到床上玩鬧，結果一不小心從床上跌下來，牙刷竟然插進她的口腔裡，鮮血立刻流出還造成恐怖大洞，手術後雖然已恢復大部分功能，但醫生仍擔心她未來有可能遇到發音問題。

居住在猶他州西瓦利城(West Valley City)的5歲女童格雷文米爾(Celeste Gravenmier)，本月初和2歲弟弟馬修(Matthew)刷牙時，不小心從床上摔到地上造成口腔嚴重受傷。父親米切爾( Mitchell)表示，他聽到女兒的尖叫聲後，便立刻轉身告知妻子維多莉亞(Victoria)，查看發現女兒居然滿口是血，而口腔裡面出現了一個很大的洞。

米切爾表示，「原本我以為她只是傷到牙齦或是嘴唇咬破了，然而當我拿手電筒朝嘴內仔細一看，竟然發現了一個約2.5公分的大洞，我們讓她把血吐在水槽，送醫途中則是給她毛巾，我不希望她把血吞下去，因為那味道會讓人嘔吐。」

格雷文米爾被送到醫院後緊急接受手術，外科醫生花費了約2個半小時才終於將傷口縫合，雖然現在已經出院回到父母身邊，似乎已恢復以往的開朗，但醫生擔心未來可能會遇到發聲問題，因為受傷位置與用來發某些聲音的部位有關。

米切爾特別在臉書上發文，希望能提醒家長要看著孩子刷牙，「我女兒由於受傷，可能會出現永久性的發聲問題，將來可能需要更多手術才能改善，所以孩子在刷牙時，家長們請務必不要讓孩子跑跳」，他們很慶幸牙刷沒有直接貫穿口腔，否則女兒可能小命不保。

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