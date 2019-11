香港人權法案最快21日送白宮！料川普簽署生效　港經貿優惠上升外交籌碼

▲目前白宮尚未回應川普是否簽署法案。圖為美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國會20日以壓倒性票數通過《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》,最快當地時間21日上午送交總統川普簽署,目前川普將擁有10日的時間考慮簽署或否決。外傳總統傾向簽署《香港人權與民主法案》讓法案生效,屆時美國將針對香港自治權進行年度審查,藉此給予香港貿易優惠地位,但專家認為,法案生效可能讓美中達成貿易協議這條路走得更加艱辛。

BREAKING: House passes the Hong Kong Human Rights and Democracy Act 417-1, which requires the State Department to annually certify whether Hong Kong is autonomous enough to justify its special trading status under U.S. law. pic.twitter.com/xngjDjADZY