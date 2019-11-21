香港人權法案最快21日送白宮！料川普簽署生效　港經貿優惠上升外交籌碼

▲目前白宮尚未回應川普是否簽署法案。圖為美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國會20日以壓倒性票數通過《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》，最快當地時間21日上午送交總統川普簽署，目前川普將擁有10日的時間考慮簽署或否決。外傳總統傾向簽署《香港人權與民主法案》讓法案生效，屆時美國將針對香港自治權進行年度審查，藉此給予香港貿易優惠地位，但專家認為，法案生效可能讓美中達成貿易協議這條路走得更加艱辛。

BREAKING: House passes the Hong Kong Human Rights and Democracy Act 417-1, which requires the State Department to annually certify whether Hong Kong is autonomous enough to justify its special trading status under U.S. law. pic.twitter.com/xngjDjADZY — Andrew Peng (@TheAPJournalist) November 20, 2019

綜合彭博、路透等外媒報導，《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）20日在眾院獲得417票贊成、1票反對大比數通過，只有肯塔基州共和黨眾議員托馬斯馬西（Thomas Massie）投下反對票，而《保護香港法案》（Protect Hong Kong Act）隨後則是以417票贊成、0票反對全體一致通過。

▲在《香港人權與民主法案》口頭表決當中，僅肯塔基州共和黨眾議員托馬斯馬西（Thomas Massie）投下反對票。（圖／路透社）

根據《香港人權與民主法案》規定，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）必須針對香港自治權進行年度審查，藉此給予香港貿易優惠地位，且得以制裁在香港違反人權的中國、香港官員。《保護香港法案》則是明文禁止提供特定非致命性裝備，包括催淚瓦斯、橡膠子彈、胡椒噴劑、電擊棒等。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，「這是美國國會向全世界發出的明確訊號，也就是美國與熱愛自由的香港人民團結在一起，我們全力支持他們為自由而戰。」

▲ 香港理工大學周邊，一名示威者拿著汽油彈。（圖／路透）

儘管川普近期並未談及《香港人權與民主法案》，也沒有對香港情勢做出強硬聲明，且在今年6月向中國國家主席習近平提到，只要貿易談判取得進展，就不會公開支持示威人士，但消息人士指出，他傾向簽署讓法案生效。紐約時報提到，即便川普屆時行使否決權，最終也可能通過，因為法案在國會獲得壓倒性通過，參眾兩院能以三分之二多數票推翻川普的否決權。

只不過，中方對於外界政治干預相當敏感，更放話若這些法案最終簽署生效，將會採取「強烈反制措施」。此外，目前正值美中貿易談判的時刻，法案簽署生效極有可能讓雙邊緊張關係更加緊繃。前國際貨幣基金（IMF）中國事務部主管普拉薩（Eswar Prasad）表示，「這將會進一步推動中國政壇決策圈的說法，也就是美國企圖在中國內部經濟政治事務方面侵犯中國主權。」

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