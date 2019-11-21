北約列「太空」為新戰爭領域　會議聚焦「中國陸海空崛起」商討應對策略

▲國際面對新的戰爭領域「太空」相當嚴陣以待。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）。

記者陳亭伃／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）20日召開外長會議，提到將「太空」列為新的戰爭領域，過去除了有空中、海洋、陸地、網路之外，這是繼人類科學文明發達之後，決議列入的新的戰爭領域標準，更指出中國的崛起已成為重要的議題，且中國強化軍力的速度相當快，未來勢必將會加入「太空戰」。

綜合外媒報導，北約將於12月3日在英國舉行北約領袖峰會，北約盟國外長日前在布魯塞爾開會，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟會已經同意，在空中、陸地、海洋、網路之外，將太空定義為新的戰爭領域。其中，中國的崛起，加上軍備控制也被高度關注，盟國將會進一度對此協調。

▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

史托騰柏格也提到，之所以將太空列所戰爭新領域，是因為太空對於所有民間、軍事活動的通訊、導航、資訊傳輸都相當重要，但北約目前尚未打算在太空部署武器，而是確保太空領域可以發揮正確的功能。

此外，會議上也提到戰略議題，包括俄羅斯、中國的崛起，以及中國的軍事擴張，北約表達高度關注的態度，而在香港議題上則是保守回應。在外媒問到香港局勢時，史托騰柏格僅回答2周後的倫敦會議將會討論如何面對中國在國際上的狀態。

其實早在今年3月，印度首次進行太空戰爭演習，軍方與科學界的單位也都謹慎面對，相當認真看待中國的太空威脅。中國日前在海上發射火箭將7顆衛星發射到太空，並用2顆軍用衛星進行地面監控、導航、通訊，這項新的太空計畫讓美國在太空的霸權受到威脅。