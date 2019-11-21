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誤以為自己是「孩子的爸」！　13歲小弟「行刑式槍殺」女同學

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▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲美國一名少年以為他讓女同學懷孕，竟因此殘忍犯下謀殺案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州（Ohio）發生一起悲慘命案，一名13歲少年誤以為女同學麥吉（Sylvia McGee）懷了自己的孩子，竟因此殘忍地將對方近距離「行刑式」槍殺。據了解，被害者陳屍在距離家不到1個街區的地方，法醫卻發現，她其實根本沒有懷孕。

綜合《人物》、《太陽報》報導，麥吉3月時認為自己似乎懷孕了，著急地告訴少年，卻因此在深夜遭到殘忍殺害，陳屍在距離住家不到1個街區的地方。嫌犯向坎頓（Canton）警方供稱，2人都以為自己就是「孩子的爸」，他使用一把半自動手槍，以「行刑」般的方式槍殺被害人。據了解，凶器至今依然沒有被找到。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麥吉以為自己懷孕，竟被殘忍槍殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據當地媒體《坎頓知識庫》，斯塔克郡（Stark County）檢察官科爾多瓦（Michelle Cordova）認為，「沒有任何其他行兇動機的證據」，但驗屍報告顯示，麥吉根本沒有懷孕。另一名檢察官費列羅（John Ferrero）證實，所有證據都指出，死者受到「行刑式」槍殺，「這真的是我所見過最糟糕的案子。」

《紐約郵報》報導，少年上周出庭時承認殺害麥吉，提供錯誤或誤導的資訊給警方，阻礙司法，接受認罪協商後，重罪謀殺指控被降至謀殺指控。他必須在少年監獄服刑直到21歲，不得假釋，出獄後還須接受心理評估，如果被認為是犯行嚴重的青年罪犯，將可能面臨額外18年的有期徒刑。據悉，全案判決結果將於明年1月公布。

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