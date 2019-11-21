通烏門華府高層「人人有份」！美駐歐盟大使證詞爆出彭斯、蓬佩奧

▲美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）出席眾議院公開聽證會，提供關鍵證詞。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）於20日出席總統彈劾案聽證會，他表示，川普施壓烏克蘭調查競爭對手拜登（Joe Biden）一事，華盛頓高層官員幾乎「人人有份」，也將將國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、副總統彭斯（Mike Pence）捲進來，被外界視為對川普造成「毀滅性打擊」。

桑德蘭在眾議院聽證會上表示，7月19日曾寫信給蓬佩奧、前能源部長裴利（Rick Perry）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等高層，「我剛與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）談過，他已經準備好接到總統來電，將要確保他會啟動完全透明的調查，也將會『徹底調查』。」

▲桑德蘭（Gordon Sondland）證實有交換條件，而華府高層大多有份。（圖／達志影像／美聯社）



據《政客》報導，桑德蘭指出，蓬佩奧曾施壓烏克蘭啟動調查，甚至指示外交官與川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）協調行動，而且彭斯全都知情，「到底有沒有『交換條件』（Quid Pro Quo）？』如同我先前所說，考慮到白宮的通話與會議，答案是肯定的……每個人都參與其中，這不是秘密，7月19日也就是總統致電的幾天前，每個人都收到電子郵件的通知。」

桑德蘭表示，會與朱利安尼一起敦促拜登調查案，完全只是「奉行總統命令」，而澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）非常希望獲得與川普在白宮會晤的機會。據了解，眾議院至今已舉行4天公開聽證會，桑德蘭的證詞被視為彈劾案調查中最關鍵的內容之一，如今也引發震撼。

▲美國總統川普認為，桑德蘭的說法代表自己無罪。（圖／路透）



《中央社》報導，彭斯的幕僚對此否認，蓬佩奧也表示，仍在布魯塞爾忙著工作，沒有時間收看聽證會轉播。川普指出，桑德蘭的說法證明，他沒有向烏克蘭施壓、交換條件，「我什麼都不想要，也不要交換條件，只是告訴澤倫斯基要做對的事情……這代表一切都結束了」，並在推特上表示，「這個獵巫行動必須立刻結束，這對於我們的國家而言實在太糟糕。」

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