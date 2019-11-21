　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

號稱燙青菜四天王！「空心菜」日本竟吃不到　內行人點名：這裡才有

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 空心菜,蔬菜,炒菜,美食,食物,餐點。（圖／視覺中國）

▲日本因為氣候關係，難以種植空心菜。（示意圖／視覺中國）

記者林瑩真／綜合外電報導

「空心菜」被網友譽為燙青菜界四天王，但網友卻發現，日本似乎吃不到空心菜，好奇發文一問，意外引起網友熱議，直指日本氣候關係難以種植蔬菜，就算種植成功也不如台灣的美味。

「號稱燙青菜界四天王的空心菜，在日本竟然吃不到，所以是大家普遍不愛吃？種不起來？求解！」網友在PTT發文，先前聲優前島亞美訪談中提到，自己最想吃到的食物是小籠包和空心菜，讓他相當驚訝，日本沒有小籠包還可以理解，但難道日本也沒有空心菜嗎？

PO文引起網友討論，紛紛推測日本因為天候原因不好種植蔬菜，就算培育成功，不僅貴還不好吃，「很少吃，加上日本冬天種不起來」、「日本青菜蔬果種類超級少，外食配菜87趴是生高麗菜」、「日本青菜大概就高麗菜、白菜、小松、菠菜、青江、豆芽，沒了」、「空心菜耐熱怕冷，好像10°C以下就不長了」，也有網友提到要去要去中華街附近才能吃到。

空心菜（又稱蕹菜）生長於水田、溝渠、溪畔及沼澤地，原產於東南亞，喜歡濕熱地，因此日本難以種植。事實上，日本過去不吃空心菜，是橫濱中華街對空心菜的需求量增加，才有農民利用溫室種植供應，逐漸發展至超市販售，但冬天氣溫過低，供應就會中斷；近年日本也開始培育地瓜葉，並研發各種品種及吃法。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
獨／連千毅不認罪霸氣出招！提告手下8員工偽證罪
別再乘以7！狗狗換算人類年紀最新算法出爐　2歲竟然這麼老
快訊／宜蘭警跨區駁火毒犯！嫌車內「飲彈自盡亡」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「全身癱瘓+智能障礙」女遭63歲母毒殺　鄰居曝：每天都能聽到大吼

號稱燙青菜四天王！「空心菜」日本竟吃不到　內行人點名：這裡才有

FBI兩度聯繫通烏門「吹哨人」要求談話　欲合作調查川普

彈劾案證人打臉「我聽總統命令辦事」　川普暴怒澄清：沒證據說我有罪！

美眾議員電視直播放響屁　「噗」一聲成生命最長半秒鐘

閃電直轟地面險「劈中飛機」火光噴發！　紐西蘭暴風雨驚險畫面曝光

香港人權法案最快21日送白宮！料川普簽署生效　港經貿優惠上升外交籌碼

主動偵訊賣淫案！新加坡警上銬2女逼按摩口愛　對牆噴射成鐵證

不符「雙重犯罪」標準！華為：立刻停止引渡孟晚舟

北約列「太空」為新戰爭領域　會議聚焦「中國陸海空崛起」商討應對策略

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

「全身癱瘓+智能障礙」女遭63歲母毒殺　鄰居曝：每天都能聽到大吼

號稱燙青菜四天王！「空心菜」日本竟吃不到　內行人點名：這裡才有

FBI兩度聯繫通烏門「吹哨人」要求談話　欲合作調查川普

彈劾案證人打臉「我聽總統命令辦事」　川普暴怒澄清：沒證據說我有罪！

美眾議員電視直播放響屁　「噗」一聲成生命最長半秒鐘

閃電直轟地面險「劈中飛機」火光噴發！　紐西蘭暴風雨驚險畫面曝光

香港人權法案最快21日送白宮！料川普簽署生效　港經貿優惠上升外交籌碼

主動偵訊賣淫案！新加坡警上銬2女逼按摩口愛　對牆噴射成鐵證

不符「雙重犯罪」標準！華為：立刻停止引渡孟晚舟

北約列「太空」為新戰爭領域　會議聚焦「中國陸海空崛起」商討應對策略

入秋皮膚乾、狂脫屑！竟跟「年紀」有關　醫：30歲是分水嶺

鳳山母女雙屍案…父稱「出差前在家睡覺」離死亡時間太近　將解剖釐清

萬元「鑄鐵鍋」集點回來了！煮婦預備開搶　冷靜派網友：沒有划算

少子化衝擊！崇光女中走入歷史　明年改名「崇光中學」國中部招男生

【健康小學堂】魏宗德／抗藍光，就靠「葉黃素和玉米黃素」？

日本女孩最新保養法：往「臉上貼金」注入彈潤、趕走疲倦

花蓮「無言」男童搭錯車　台東暖警助返家團圓

獨／連千毅不認「槍砲罪」霸氣出招　告發8員工偽證：有做我就認

開鍘！　黃定和登記參選立委　遭國民黨宜縣黨部開除黨籍

終於同框胡瓜「互動全被拍」！　蔡允潔認：有一陣子沒來《大集合》了

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

鄰家女孩回眸照比珍奶甜！網暴動：我可以

保險公司刁難要證明　家屬抬遺體

在美失蹤3個月　賴致愷遺體火化

台客遊奧地利戴口罩被罰款？駐奧代表處突po法條

近百年「原宿車站」要拆了！拆除時間曝光

快訊／兩院版《香港人權與民主法案》通過

港人訴港警濫暴　請願破55萬連署

北科大赴美失蹤留學生找到了

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

僅佔辛巴威外國金援總額2%　中：有很大出入

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

更多熱門

相關新聞

川普考慮召回駐韓美軍4000人

川普考慮召回駐韓美軍4000人

美國日前要求南韓2020年需替駐韓美軍負擔50億美元（約新台幣1525億元）的費用，高於南韓現行分擔額5倍之多。在第3輪「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（SNA）談判破局後，美方施壓若南韓不同意的話，考慮要撤出一個旅（4000人）的兵力。

霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

霸凌或許不是日本學生自殺率飆高的主因？

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

GSOMIA將失效　文在寅籲日出面對話

GSOMIA將失效　文在寅籲日出面對話

珍奶太好喝？日本驚見粉圓車站

珍奶太好喝？日本驚見粉圓車站

關鍵字：

日本蔬菜空心菜種植氣候氣溫日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

Sandy男友「上億身家」起底！

獨／張勛傑躲3個月鬆口「我愛死小嫻！」

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面