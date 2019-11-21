號稱燙青菜四天王！「空心菜」日本竟吃不到　內行人點名：這裡才有

▲日本因為氣候關係，難以種植空心菜。（示意圖／視覺中國）

記者林瑩真／綜合外電報導

「空心菜」被網友譽為燙青菜界四天王，但網友卻發現，日本似乎吃不到空心菜，好奇發文一問，意外引起網友熱議，直指日本氣候關係難以種植蔬菜，就算種植成功也不如台灣的美味。

「號稱燙青菜界四天王的空心菜，在日本竟然吃不到，所以是大家普遍不愛吃？種不起來？求解！」網友在PTT發文，先前聲優前島亞美訪談中提到，自己最想吃到的食物是小籠包和空心菜，讓他相當驚訝，日本沒有小籠包還可以理解，但難道日本也沒有空心菜嗎？

PO文引起網友討論，紛紛推測日本因為天候原因不好種植蔬菜，就算培育成功，不僅貴還不好吃，「很少吃，加上日本冬天種不起來」、「日本青菜蔬果種類超級少，外食配菜87趴是生高麗菜」、「日本青菜大概就高麗菜、白菜、小松、菠菜、青江、豆芽，沒了」、「空心菜耐熱怕冷，好像10°C以下就不長了」，也有網友提到要去要去中華街附近才能吃到。

空心菜（又稱蕹菜）生長於水田、溝渠、溪畔及沼澤地，原產於東南亞，喜歡濕熱地，因此日本難以種植。事實上，日本過去不吃空心菜，是橫濱中華街對空心菜的需求量增加，才有農民利用溫室種植供應，逐漸發展至超市販售，但冬天氣溫過低，供應就會中斷；近年日本也開始培育地瓜葉，並研發各種品種及吃法。

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