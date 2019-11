彈劾案證人打臉「我聽總統命令辦事」　川普暴怒澄清：沒證據說我有罪！

記者陳亭伃/綜合報導

美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)20日出席總統彈劾案聽證會,他開門見山表示,川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基一事,白宮高層官員幾乎大家都有份,更提到國務卿蓬佩奧、副總統彭斯,這讓川普相當不悅,反擊回應桑德蘭的說法,根本無法確定自己跟烏克蘭有交換條件,證明他就是無罪。

綜合外媒報導,通烏門一案讓眾議院迅速開啟彈劾進程,川普被指控7月分與澤倫斯基通話時,施壓對方調查競選對手拜登與拜登之子。桑德蘭日前出席眾議院公開聽證會表示,他就是奉川普命令與烏克蘭達成「交換條件」,好讓烏克蘭願意動手調查拜登。

桑德蘭在眾議院聽證會上表示,7月19日曾寫信給蓬佩奧、前能源部長裴利(Rick Perry)、代理白宮幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)等高層,「我剛與(烏克蘭總統)澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)談過,他已經準備好接到總統來電,將要確保他會啟動完全透明的調查,也將會『徹底調查』。」

▲川普要求國會停止彈劾,堅持自己無罪。(圖/路透)

桑德蘭也提到,他和川普的私人利師朱利安尼一起催促烏克蘭進行拜登調查案「都是川普的命令」,澤倫斯基非常希望可以進白宮與川普會面,於是成為交換條件,此言一出震驚聽證會。

然而,川普則不以為然,認為桑德蘭的證詞只是利己,想要藉機汙衊他人獲得自己清白。川普表示,自己與桑德蘭並不熟,也不常談話,當時桑德曾問他「你想從烏克蘭那邊得到什麼?」川普則回答「你們準備好了嗎?攝影機開始拍了嗎?我無所求。我什麼都不要。我不要交換條件。告訴澤倫斯基做對的事」。

對於自己所說的這些話,川普認為根本無從判定自己對澤倫斯基施壓,川普事後在推特上要求國會終結彈劾「這對我們國家太糟了!」

....”I WANT NOTHING! I WANT NOTHING! I WANT NO QUID PRO QUO! TELL PRESIDENT ZELENSKY TO DO THE RIGHT THING!” Later, Ambassador Sondland said that I told him, “Good, go tell the truth!” This Witch Hunt must end NOW. So bad for our Country!