肯亞大象覓食　遭村民砍爛後腿冒血「無力揮鼻乾等死亡」

▲大象遭村民砍死。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

來自肯亞的一段影片近日引起眾怒，因為一群村民拿著大刀、斧頭不斷攻擊一隻大象，試圖將大象趕出村莊，等到肯亞官員趕到現場時，大象已經全身傷痕累累，沒有呼吸心跳。

綜合外電報導，這起大象攻擊案發生在去年6月21日，兩隻大象突破了電子圍欄，前往肯亞梅魯（Meru）附近森林（Imeni Forest）的一個農場尋找食物。當地村民見狀，拿著斧頭、大砍刀、盤古刀等武器衝出來，不斷朝著大象攻擊，試圖將大象趕出村莊。

大象奔跑逃離村民攻擊，其中一隻卻不慎掉入坑洞，摔斷了腿，無法逃跑，只能任由村民們拿武器瘋狂攻擊。從影片中可以看到，大象的後腿已經血肉模糊，不惜躺在地上爬行也要試圖遠離人群，但村民還在攻擊牠的腿、背，最後，大象的傷勢嚴重到只能側倒，連揮動鼻子的力氣都沒有了。

除了揮刀攻擊大象的村民，大象的後方也有村民聚集，看起來像是有「鋸東西」的動作，但看不清實際上在做什麼。等到肯亞野生動物局（KWS）接獲通知，從70公里外迅速趕到現場時，大象已經死亡。

如今事發當時的影片曝光，再度引起肯亞人民的憤怒，要求當局調查。肯亞野生動物局聲明，由於去年調查時尚無影片，現在掌握影片後，會在政府幫助下展開新調查，必定逮捕犯人。

事實上，肯亞在1973年起就禁止獵殺大象，違法恐面臨終身監禁及20萬美元（約新台幣610萬元）的罰款。只是國際上對象牙仍有非法需求，加上當地官員腐敗，導致偷獵仍然猖獗。