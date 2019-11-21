保險公司刁難9天「要死亡證明」　家屬氣炸…抬遺體放辦公室：足夠嗎？

▲南非兩名女子將叔叔的遺體搬到保險公司。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

南非誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal，KZN）兩名女子為了幫去世的46歲叔叔西非索（Sifiso Justice Mhlongo）舉辦喪禮，向保險公司Old Mutual請領保險金，但卻被要求更多死亡證明，一氣之下，直接將西非索的遺體搬到保險公司辦公室。

綜合外媒報導，瑪龍果（Ntombenhle Mhlongo）及瑪夏莉（Thandaza Mtshali）指控，她們向保險公司申請西非索的死亡給付金1700英鎊（約新台幣68000元），但保險公司卻稱文件出了問題，要求她們提供更多死亡證明，將死亡給付金拖了9天，導致喪禮遲遲無法舉行。

瑪龍果及瑪夏莉向當地媒體透露，她們很貧窮，必須拿到這筆錢，所以多次來回保險公司，但對方卻不斷拖延時間，加上西非索還不能下葬，讓她們越來越氣，「我們認為，如果這些文件沒有給他們足夠的答案，那麼遺體可能會給他們答案」，於是，她們直接將西非索的遺體裝入袋子，抬到保險公司的辦公室。

曝光的影片顯示，瑪龍果及瑪夏莉撂下狠話，除非保險公司現在支付死亡給付金，否則她們不會移走西非索的遺體。保險公司的員工全都嚇傻，立刻與總公司緊急開會，決定兌現現金賠償，只要讓她們將遺體移走。

保險公司隨後聲稱，99%的殯葬費用陪常都會在收到文件後的8小時內支付，但此件敏感，會持續與這家人連絡。不過南非國家殯葬協會表示，西非索的遺體離開保險公司必須做法，不然西非索的靈魂將會永遠留在保險公司內，保險公司可能需要支付做法費用。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

