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台股連11周吸金穩坐王位　投資人選股掌握3原則準沒錯

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財。（圖／記者李毓康攝）

▲根據統計，台股連續11周獲得資金淨流入，勇奪外資吸金王寶座。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球央行貨幣政策寬鬆，熱錢持續湧入股票市場，台股上周淨流入5.7億美元，一舉奪下新興亞股的吸金王寶座。展望後市，法人指出，在全球股市多數處於波段新高，走勢相對震盪下，選股可掌握3原則，建議投資人留意Apple、5G、伺服器、半導體、記憶體、進口替代與生技等族群表現。

根據彭博統計外資資金流向，台股連續11周獲得資金淨流入，上周吸金5.7億美元（約新台幣175.2億元），續奪吸金王寶座；印度則連續3周獲得資金青睞，上周淨流入3.7億美元（約新台幣113.7億元），而南韓、印尼、菲律賓、越南則呈現淨流出的情況。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美中貿易談判代表周六熱線，目前預期兩國可望達成貿易協議。在總經數據部分，美國10月零售銷售成長超乎預期，製造業產值則受通用汽車罷工拖累，創下6個月來最大降幅。

另觀察產業表現，周俊宏指出，電子龍頭第3季每股盈餘（EPS）都繳出歷史新高的好成績，本季預期在iPhone銷售優於預期與農曆年節提前拉貨之下，營收可望淡季不淡，多數公司樂觀預期明年成長空間。

展望後市，周俊宏說，隨著全球央行政策寬鬆，熱錢持續湧入風險性資產，預期系統性風險相對較低，中長線須觀察經濟數據狀況，而在全球股市多數處於波段新高，走勢相對震盪下，建議透過選股進行操作，以明年第1季淡季不淡、產業展望正面、具轉機性為主。

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