美駐歐盟大使掀川普底「通烏門3大看點」：我遵奉總統之命行事

▲美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）再次出席眾議院談額調查聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）20日出行彈劾調查聽證會，他在會中表示，總統川普的確下令要和烏克蘭談妥「交換條件」，讓烏國調查政敵拜登的秘辛，並以兩國領袖在白宮舉行峰會作為交換。桑德蘭脫身，並把川普推得更近火坑，「我遵奉總統之命行事」。

桑德蘭在這次眾議院對川普進行的彈劾調查聽證會中，扮演關鍵角色。早在川普競選美國總統之前，身為連鎖飯店大亨的桑德蘭就與共和黨人關係緊密，他多次資助共和黨參與競選，在川普競選初期時也曾是金主身分；然而據知情人士指出，當他明白川普是個行為暴走的候選人後，便取消為川普舉辦的募款活動，決定和這個在房地產業及好萊塢實境秀打滾多年的總統人選拉遠距離，這也是在最初，桑德蘭不願意讓自己的名字出現在川普團隊名單中的重要原因。

2018年7月接下總統提名的駐歐盟大使職位，和川普原屬同個關係體系中的桑德蘭，如今站在證人席上供出爆炸性的證詞。CNN報導，桑德蘭詳細接露川普「通烏門」內情，並指自己在當中的角色只是「遵奉總統之命行事」。

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

桑德蘭在聽證會上表示，川普7月25日和烏克蘭甫當選的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，施壓對方進行兩項調查，包括對於拜登父子在烏國境內的醜聞。作為延伸觸手，川普要求美國外交官和自己的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。

另外，朱利安尼也要求澤倫斯基調查烏克蘭在美國2016年大選期間，是否有在民主黨的伺服器內植入證據，把民主黨籍前國務卿希拉蕊的「電郵醜聞」一事，栽贓給俄羅斯，讓外界以為俄國干預大選。然而此推斷較偏向陰謀論調，朱利安尼和川普為何會有這樣的動機，也難以得知。

對於白宮「暫緩對烏近4億美元軍事援助」一事，桑德蘭則回答，自己「從來沒有得到明確的回答」，只是「後來才覺得」應該和川普施壓調查的事情有關。

桑德蘭表示在這件事情上，「每個人都陷在迴圈裡。這不是秘密。每個人都在7月19日收到電郵，就在兩國總統通話的前一天。」

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