「聖誕檔期近了」中方協議條件：取消5月以來加徵關稅！　川普2大訴求難守住

▲美中第一階段協議進入細節協商，已經要進入第7週，卻似乎更難完成簽署。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

貿易專家和與白宮接近人士指出，原定10月11日過後5週內簽署的美中第一階段協議，如今可能要延後至明年，因為北京不斷施壓要美方撤銷更多的加徵關稅，而川普政府因為國內即將迎來的聖誕節及新年檔期，若12月15日履行加徵關稅的話，恐怕會嚴重影響自己2020年的總統選情。

根據《路透社》報導，川普和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10月11日在一場記者會上表示，美中已同意就第一階段協議進行簽署，讓貿易戰暫時達到一段落，兩國在接下來的5週內會就細節協商，並於年底簽訂。當時消息一出，美股、歐股紛紛開出紅盤，市場對於貿易戰歇緩的情緒也明顯樂觀。

然而，如今已是第6週要邁入第7週，仍未達成的協議看起來越加困難。貿易專家和知情人士向記者透露，川普和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）明白，對美國而言，若智慧財產權和技術轉移問題沒有達到美方要求，那草草簽下這次的第一階段協議，就不是一個「好的交易」。

▲川普表示，是否達成協議要看他，而他喜歡目前的狀況。（圖／路透）

由於聖誕節與新年是美國重要節日，許多聖誕裝飾品及玩具都是由中國製造，而隨著檔期將近，北京方面也持續施壓 ─ 若川普政府想要達成協議，得先取消原定12月15日加徵的1560億美元（約新台幣）關稅，最好連今年9月和更早的5月的加徵關稅都一併取消或暫緩。不過美方對此要求購買更多農產品作為交換條件的提議，北京也不願意承諾在時間內購買更多農產品，強調市場需求決定一切。

川普20日在白宮告訴記者，「我們會繼續和中國談，中國希望達成協議。問題是，我想要達成協議嗎？因為我喜歡現在的狀況。」

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國問題學者希瑟斯（Derek Scissors）10月時就指出，「總統想要和中國達成一個大協議，要比小交易還要大。」而在美方訴求碰釘，中方大開口施壓的情況下，兩國對奕的局勢很可能會繼續延長。

擔任過川普與前總統布希政府顧問、國家利益中心 （Center for the National Interest）貿易與決策的高級研究員惠頓（Christian Whiton）表示，若接下來能順利，12月的關稅加徵就會被暫緩，「如果不行的話，美國就會實施加徵，讓貿易戰進到明年。」