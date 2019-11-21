東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

▲原宿車站是相當具有歷史的木造建築。（圖／路透）

記者許凱彰／綜合報導

建於1924年的JR原宿車站是東京最古老的木製車站，緊鄰明治神宮，也是當地知名地標。但東日本旅客鐵路株式會社（JR-EAST）19日宣布，2020年東京奧運後，將拆除原原宿車站之建築本體，將在旁邊另打造歐風設計新建物取而代之。

據了解，JR原宿車站建於1924年，附近的竹下通、原宿外苑以及表參道平時都吸引不少年輕人與觀光客朝聖，百年歷史的明治神宮也緊鄰於此。JR東日本表示，原本的原宿車站雖然極具歷史意義，但因為建築本身老朽，耐火性又低，不符合現今法規的防火要求，經過與東京都澀谷區、當地商店街多次來回協商後，為安全起見才決定拆除。

▲原宿車站將面臨被拆除的命運。（圖／翻攝自Google Maps）

根據日本放送協會（NHK）報導，為了迎接2020年東京奧運已進行重建工程，新原宿車站目前正在舊站舍旁建造當中，預計將於2020年3月21日完工。

JR原宿站因為地處市中心，又緊鄰知名地標明治神宮，周邊被認定為防火區域，拆除原本木造車站後，將會使用符合防火標準材料重建，打造歐風設計的新式建物，保留尖塔和歐式外牆。

據悉，JR東日本早在2016年就宣布將在原車站旁建造原宿新站，消息曝光後，縱使許多民眾認為擁有逾百年歷史的原JR原宿車站應該被好好保留，但經過協商之後，因為安全考量，才會進行拆除的工作。

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