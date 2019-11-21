　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼原宿車站。（圖／路透）

▲原宿車站是相當具有歷史的木造建築。（圖／路透）

記者許凱彰／綜合報導

建於1924年的JR原宿車站是東京最古老的木製車站，緊鄰明治神宮，也是當地知名地標。但東日本旅客鐵路株式會社（JR-EAST）19日宣布，2020年東京奧運後，將拆除原原宿車站之建築本體，將在旁邊另打造歐風設計新建物取而代之。

據了解，JR原宿車站建於1924年，附近的竹下通、原宿外苑以及表參道平時都吸引不少年輕人與觀光客朝聖，百年歷史的明治神宮也緊鄰於此。JR東日本表示，原本的原宿車站雖然極具歷史意義，但因為建築本身老朽，耐火性又低，不符合現今法規的防火要求，經過與東京都澀谷區、當地商店街多次來回協商後，為安全起見才決定拆除。

▲▼原宿車站。（圖／翻攝自Google Maps）

▲原宿車站將面臨被拆除的命運。（圖／翻攝自Google Maps）

根據日本放送協會（NHK）報導，為了迎接2020年東京奧運已進行重建工程，新原宿車站目前正在舊站舍旁建造當中，預計將於2020年3月21日完工。

JR原宿站因為地處市中心，又緊鄰知名地標明治神宮，周邊被認定為防火區域，拆除原本木造車站後，將會使用符合防火標準材料重建，打造歐風設計的新式建物，保留尖塔和歐式外牆。

據悉，JR東日本早在2016年就宣布將在原車站旁建造原宿新站，消息曝光後，縱使許多民眾認為擁有逾百年歷史的原JR原宿車站應該被好好保留，但經過協商之後，因為安全考量，才會進行拆除的工作。

凍的好厲害！妳是國家機器？

 
ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國防部長訪問越南…聚焦南海　宣布再贈1艘海岸巡防艦

東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

鄰家女孩「回眸一笑」比珍奶還甜！　PTT曝驚人真相網暴動：我可以

北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

孕婦參加婚禮…抬頭驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪手刀奔出會場消失

第三勢力「造王者」拒絕支持組閣　以色列將舉行一年內第三次大選

金援辛巴威僅1億差了40倍　中：和實際情況有非常大出入

白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

台客遊奧地利戴口罩被罰款？駐奧代表處突po法條　網：生病怎辦！

美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

白色轎車遭攔腰撞進超商！ 斜45度卡櫃檯...闖燈女稱恍神

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

美國防部長訪問越南…聚焦南海　宣布再贈1艘海岸巡防艦

東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

鄰家女孩「回眸一笑」比珍奶還甜！　PTT曝驚人真相網暴動：我可以

北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

孕婦參加婚禮…抬頭驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪手刀奔出會場消失

第三勢力「造王者」拒絕支持組閣　以色列將舉行一年內第三次大選

金援辛巴威僅1億差了40倍　中：和實際情況有非常大出入

白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

台客遊奧地利戴口罩被罰款？駐奧代表處突po法條　網：生病怎辦！

美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

美國防部長訪問越南…聚焦南海　宣布再贈1艘海岸巡防艦

CBA／廣州單場17記三分轟垮深圳　陳盈駿4分6籃板5助攻

美若通過「香港法案」　陸學者：中美關係將全面觸礁

從台灣牌打到「香港牌」　時殷宏：美國對華具有顛覆性目的

東京「原宿車站」要拆了！夷平近百年木造建築...拆除時間曝光：在2020奧運後

俄羅斯譴責以色列：對敘利亞攻擊違反國際法　片面升級區域緊張

北市「爭鮮」2員工收銀漏打吞24萬　還請好友免費大吃百盤壽司

CBA／北京內戰「豪」穩　首鋼教頭：林書豪是堅實地基

鄰家女孩「回眸一笑」比珍奶還甜！　PTT曝驚人真相網暴動：我可以

北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

艾文「被說內定」不想多解釋　《聲林》總決賽在即「自己狀態有問題」

國際熱門新聞

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

在美失蹤3個月　賴致愷遺體火化

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

北科大赴美失蹤留學生找到了

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

僅佔辛巴威外國金援總額2%　中：有很大出入

鄰家女孩回眸照比珍奶甜！網暴動：我可以

台客遊奧地利戴口罩被罰款？駐奧代表處突po法條

孕婦到森林散步遭野狗群咬死

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多熱門

相關新聞

日本男大生理大外遭逮

日本男大生理大外遭逮

香港理工大學衝突從17日持續至今，除了陸續有校內抗議學生被港警逮捕以外，就連在理大周圍日本大學生也被拘捕。據了解，蓋該名日籍男生並非理大留學生，而是持觀光簽至香港旅遊時，在抗議現場附近徘徊，才被港警以「參與示威」為由拘捕。目前男大生已經平安獲釋。

推廣環保旅遊　台東2民宿獲銅級環保標章

推廣環保旅遊　台東2民宿獲銅級環保標章

車廠不願參加大型車展的原因

車廠不願參加大型車展的原因

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

黑龍江零下40度創新低　觀光熱度反增　

黑龍江零下40度創新低　觀光熱度反增　

關鍵字：

東京原宿車站竹下通明治神宮表參道旅遊

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

女大生不上課跑去「躺著賺」　魔鬼身材狂榨男客2小時

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

女董昔嫌他太俗分手　今買2000萬房產寵帥警

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

Sandy男友「上億身家」起底！

鳳凰颱風「拐彎衝台」！吳德榮曝侵台機率

男打爆女友肝臟！她出血2000ml被丟包急診亡

正妹女大生遭男友裸照威脅自殺！警曝調查進度

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面