孕婦參加婚禮…抬頭驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪手刀奔出會場消失

圖文／周刊王

日前在印度發生一起離譜事件，有個政府組織在校園中舉行集團婚禮，一位已婚的孕婦也前來觀禮，沒想到她卻在婚宴中看見有個新郎特別眼熟，而新郎瞥見孕婦後，竟然頭也不回的拔腿就跑。原來他正是這名孕婦的老公，但為何會出現在婚禮現場，還變成別人的新郎，目前該案正交由警方調查處理當中。

根據《中國報》報導，事發於當地時間14日，這名28歲的已婚孕婦前來觀看集團婚禮，但卻在婚禮中驚見自己的老公成為別人的新郎，讓她大為震驚，不過新郎看到孕婦後就迅速奔離，留下一片混亂的現場，以及眾多錯愕的賓客們，導致整場婚禮被迫暫停。

孕婦聲稱，2人已經結婚11個月了，且新郎還是腹中寶寶的父親。負責集體婚禮的官員辛格表示，「我們已經通知警方到場瞭解這件事，不過在警察來之前，新郎已經逃離了」。當地警方指出，該案仍在調查階段，目前正向新郎的家人詢問相關事情。

其實過去也曾發生類似事件，非洲當地一名36歲妻子與丈夫結婚已有20年，共育有3名孩子，但2人經常因為小事而起爭執，後來老公一氣之下就離家出走，再也沒有回來過，直到半年後的某天，妻子意外發現老公竟然要娶新的老婆，氣得直接衝去婚禮現場大鬧一番。

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