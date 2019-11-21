北科大賴致愷遺體火化！留美失蹤3個月　驗屍顯示「被發現前數天」才死亡

▲台灣留學生賴致愷今年7月赴美求學，卻在開學前失蹤，直到近日被人發現時已經死亡。（圖／翻攝自奧本警察局）



記者王致凱／綜合報導

原就讀台北科技大學賴致愷，今年7月赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）修讀研究所課程，8月19日開學首日就缺席失蹤，但直到本月10日才被人發現遺體，初步排除他殺。據稱，賴致愷遺體已於當地時間19日火化。

賴致愷原本就讀北科大資訊工程系，後留學美國奧本大學，今年7月24日在父親陪同下赴美，但8月17日後突然與家人失聯，到了8月19日開學當天也未到校上課。經校方通報後，奧本台灣同學會向警方報案。警方調查，賴致愷除了手機外，宿舍所有物品都沒有被移動或帶走，在美開設的帳戶也沒有異常提領情形。

當地警方15日發出聲明證實，10日在奧本南景街（Southview Drive）500號附近街區一處小屋發現賴致愷遺體。李郡驗屍官哈里斯（Bill Harris）表示，雖然賴致愷最後一次被目擊的時間點為8月18日，但其死亡時間應為發現遺體前數天，初步排除他殺。

根據中央社報導，有熟悉案情的人士透露，賴致愷家屬已於17日抵達美國，次日在我駐美人員陪同下前往奧本與當地警方見面，而賴致愷的遺體已經於當地時間19日火化，家屬處理相關後事後將返台。

賴致愷案仍有諸多疑點，當地警方將持續偵辦調查，但初步顯示賴致愷沒有外傷，現場也沒有掙扎或打鬥痕跡，故排除他殺。

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