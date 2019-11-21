第三勢力「造王者」拒絕支持組閣　以色列將舉行一年內第三次大選

▲以色列現任總理納坦雅胡推動聯合政府失敗，第三勢力也表態不支持任何一方。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

以色列9月份舉行今年第二次大選後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）仍苦於籌組新一屆內閣。被視為「造王者」（kingmaker）的第三勢力政黨以色列家園黨20日表明，不會支持任何人成為總理，以色列將迎來一年之內第三次大選。

以色列總理納坦雅胡今年4月贏得大選，但無法籌組新一屆內閣，觸發9月份再次大選，不過納坦雅胡領導的「聯合黨」與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）率領的「藍白聯盟」均未能取得過半席次。

以色列關鍵的第三勢力「以色列家園黨」領袖、前防長利伯曼（Avigdor Lieberman）20日指出，納坦雅胡和甘茨均未能爭取他的支持，因此他決定在組閣期限前宣布，不會支持與任何一方組成執政聯盟。

利伯曼曾呼聯合黨與藍白聯盟合作組成執政聯盟，但納坦雅胡和甘茨無法在權力分享一事上達成協議。

根據9月選舉結果，藍白聯盟在國會掌握33席，而聯合黨則掌握32席，這意味著甘茨必須在20日午夜前找到新合作伙伴組成政府，但由於第三大黨利伯曼已經拒絕，這幾乎是不可能的任務，因此以色列非常有可能出現一年之內第三次大選。

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