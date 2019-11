美眾議員電視直播放響屁　「噗」一聲成生命最長半秒鐘

▲網友把影片惡搞作成熱影像儀版本。(圖/翻攝自Twitter/@JonesboogieJohn)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國電視新聞頻道《MSNBC》18日進行連線訪談,邀請到民主黨加州眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell),針對川普使用納稅人的錢來幫助自己在選舉中獲得優勢做討論。當史瓦維爾滔滔不絕地發表自已的意見時,突然放出「噗」的一聲響屁,場面略顯尷尬,但他非常快就接回話題,觀眾與網友卻沒有放過這個機會大肆討論。

記者事後傳訊息詢問放屁一事,史瓦維爾表示,那絕對不是他,在現場連線的過程中甚至沒有聽到那個聲響。根據《紐約郵報》報導,史瓦維爾在講話的過程中停頓了一下,接著就發出了屁聲,但他努力忍住不笑並迅速繼續剛剛在討論的話題。

史瓦維爾接受訪問的影片迅速在網路上流傳,有網友在美國知名論壇Reddiit表示,一度懷疑是不是在褲子裡有夾麥克風,不然收音怎麼會那麼清楚。也有其他網友猜測是不是腸胃有問題。

最終節目在官方Twitter澄清,讓陰謀論者失望了,那個聲響是馬克杯刮到桌子所發出來的聲音,但不是所有人都能接受這個解釋。

Eric Swalwell is not a candidate that you can stand behind! #fartgate pic.twitter.com/x9MPdSfdk4