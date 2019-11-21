「全身癱瘓+智能障礙」女遭63歲母毒殺　鄰居曝：每天都能聽到大吼

▲63歲的葉蓮娜被依謀殺罪逮捕。（圖／翻攝自Philadelphia Police Department）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州（Pennsylvania）一名母親被控毒死「全身癱瘓」的親生女兒。根據警方說法．死者的體內含有過量藥物和酒精，而24小時照顧他的母親就是最大嫌疑人。附近鄰居表示，死者除了癱瘓之外還有智能障礙，時常能聽到她在家中大吼大叫，「我們知道照顧的工作很辛苦，但我們也無法想像有人會因此殺死親生女兒。」

綜合外媒報導，現年63歲的葉蓮娜（Yelena Nezhikhovskaya）獨自照顧四肢癱瘓、且患有智能障礙的32歲女兒尤莉亞（Yulia）。費城警察局（Philadelphia Police Department）局長庫爾特（Christine Coulter）表示，尤莉亞在2018年12月被發現在家中身亡，死因是服用過量藥物與酒精，而葉蓮娜也被指控三級謀殺逮捕。

外媒消息指出，葉蓮娜在女兒不知情的狀況下，讓她服用「致命劑量」的藥物和酒精。

庫爾特說，「我知道照顧重病患者是非常艱鉅的任務，但很多人都能提供幫助。」附近鄰居安德魯（Lauren Andrews）也向記者表示，他搬來這裡三年，每天都可以聽到大喊的聲音，「尤莉亞不高興的時候就會大聲尖叫哭喊，我也見過葉蓮娜非常多次，他對人非常友善。」

住在附近的查爾德（Gaynelle Childs）則指，他們無法想像照顧一個四肢癱瘓的成年人有多困難，但更無法想像有人會因此謀殺自己的女兒，「我的意思是，這附近有非常多機構願提供這些幫助，所以我無法理解。

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