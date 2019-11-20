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台商回流資金0元　謝金河曝真相：錢存境外「利息高」當然回台貸款

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日在立法院證實，目前為止海外資金匯入是0元，遭到國民黨立委痛批，「膨風」、「假回流真騙票」。對此財信傳媒董事長謝金河解釋了，為什麼台商資金回流是0的真相。

經濟部次長林全能18日在立法院證實，目前為止海外資金匯入是0元，立委曾銘宗指出，此外，蔡政府鼓勵台商回台投資，提供大企業約1.5%貸款利息，政府補貼1.5%，等於是大型財團、企業向銀行借款免利息，對照於中小企業不但貸款困難，就算借到錢也要負擔3%-5%利息，為何差別這麼大？蔡政府對大財團如此慷慨，卻吝嗇給予年輕人學貸免利息，就因為是韓國瑜提出的政策，而全盤否定。

請繼續往下閱讀...

▲▼國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨團記者會，痛批蔡英文宣布台商匯回7000億是「膨風」。（圖／記者徐政璿攝）

立委費鴻泰痛批經濟部長沈榮津，還以「資金匯回專法」企圖混淆，事實上「資金匯回專法」是財政部主管的業務，也是圖利特定對象，做租稅特赦，與經濟部的「鼓勵台商回台投資行動方案」是兩個不同案子，沈榮津竟然好意思講？

謝金河先從現實的投資狀況分析，「林口科技園區，現在只要有地，馬上就被人家租走了，曾銘宗這次的質詢，這個叫雞同鴨講，他有一個叫協議投資金額，一個是實際到位的金額，這兩個是不一樣的，為什麼，我先承諾比方說我要投資300億，對不對，那你不會是一次就300億匯到戶頭，你一定分批說不定分10年。」

謝金河在從資金運用的角度分析，「我把錢存在境外，我的存款利率如果有3%，那回來台灣借錢借1%，那我當然借錢。」

▲▼台商可運用資金有很多種。（圖／翻攝自東森財經新聞YouTube）

▲台商可運用資金有很多種。（圖／翻攝自東森財經新聞YouTube）

台商手上的錢有很多種，包括在台資產抵押、融資、自有資金、國外直接匯回資金，雖然目前不是直接匯回，但透過借貸、自有資金投資在台灣，就達到促進內需效果 。

▲▼三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

「三三企業交流會」理事長許勝雄針對台商資金回流是否有7千億元的議題回應表示，中美貿易戰後，台商開始重新布局，一部份回到台灣投資，投資資金來源有很多，尤其台灣中大型企業現在手上資金很多，很有可能國內投資擴充現階段是用國內資金，另外一部分是在海外有營運成果，從海外把利潤匯回，台商會根據不同時間跟手上可運用資金程度，來決定看要使用國內的錢或國外的錢，當然國外的錢也牽涉到當地政府能不能如期匯回的問題。

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