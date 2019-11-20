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女董吃男警！昔嫌他太俗分手　今買2000萬房產寵帥警

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郭姓女董對吳姓初戀情人念念不忘，明知他有長跑多年的女友仍介入攪局。（圖／讀者提供）

圖文／周刊王

吳姓員警與女友萱萱（化名）愛情長跑16年，卻為多金的電商郭姓女董座而拋棄女友，本刊調查，吳男和郭女是高中初戀情人，郭女當空姐後，嫌吳男衣著土氣而分手，但結婚生子仍對吳男念念不忘，想方設法與舊情人復合，如今更是一擲千金，買下2000萬豪宅登記在男方名下。

據了解，郭女與吳男都是彼此的初戀，但郭女畢業後考上空姐，開始嫌棄吳男穿著打扮太土氣，因此漸行漸遠進而分手，吳男進入警界，郭女跨足電商市場後結婚生子，即使婚姻幸福、職場得意，但卻始終對吳男念念不忘，二人再度以臉書取得聯繫，吳男起初顧忌萱萱而拒絕碰面，但在郭女死纏爛打下，還是在她的溫柔鄉中淪陷。

郭女如願成為正宮後，對吳男可說是體貼入微、慷慨大方，不但購置2000萬房產登記在吳男名下，供應千萬資金當二人成家後的「備用金」，另拿錢給吳男投資股票，出手闊綽讓吳男過著一般警員難以享受的奢侈生活。

吳男近期與郭女密集出國，還到杜拜14日遊，更大方在臉書炫耀。（圖／讀者提供）

▲吳男近期與郭女密集出國，還到杜拜14日遊，更大方在臉書炫耀。（圖／讀者提供）

吳男和郭女近日多次在臉書公開放閃，9月底先是到杜拜和土耳其玩了14天，11月初再赴日本4日遊，還計畫12月底到紐約跨年，除非有郭女的強大金援，普通員警的薪水根本難以負擔如此密集的旅遊。

針對警員劈腿女董座一事，台北市警察局表示，經查吳員未婚，目前支援警察局勤務指揮中心，至於該員是否涉有指述情事，將深入調查，如查明違反相關規定，必依規究責；吳男則說會配合警局調查；本刊致電郭女公司無人接聽，傳送LINE訊息詢問，郭女已讀未回，至截稿前未獲回應。

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