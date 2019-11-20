罕見！財部臉書小編一日兩次反擊張善政　上完「財稅課」上「國文課」

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨副總統候選人張善政近日對於政策的批評，財政部發動澄清說明。財政部臉書今（20）日也罕見的一天連續兩次反擊張善政的說法，第一篇以「財稅課」反擊「雙重課稅」的說法、第二篇則以「全民一起讀課文」來回應「捧著金飯碗討飯的乞丐」說法。

財政部之所以有第二篇的反擊，主要是來自於張善政近日出席中華民國建設研究會中區聯誼會所舉辦的論壇中，諷刺政府就是「捧著金飯碗討飯的乞丐」，財主單位規定100坪以上的國有土地不能出售，完全斬斷此路，其實可以地上使用權，開標售出50年後土地是國家的，上面的房子還可以用。

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他當時也說，國防部很多營區養蚊子，工業用地何其欠缺，而台糖有多少地啊？「腦筋沒有在轉！」

財政部小編在臉書寫道「幫大家喚醒記憶，101年已修正國有財產法第53條，其中就有提到面積500坪以上，沒有預定用途的國有非公用空屋、空地，不得辦理標售。」真相只有一個，法條清楚規定，絕非故意不用。



最重要的，儘管依法不得標售，財政部仍然盡力發揮國有財產最大價值，積極辦理公開招標設定地上權，引進民間力量活化資產，兩大事實證明，持續創造國產價值，與全民共享甜美果實。

招標地上權不僅執行許久 成效也良好

根據財政部統計，從99年截至今年10月，累計10年來，注入國庫的標脫權利金總額逼近400億元，每年收地租高達2.7億元。財政部也另表示，今年招標設地上權的標脫率達40%，標推權利金總額達17億元。

財政部小編更指出，國產署還推出台北市兩大精華地上權招標案：一，108年10月公告的「捷運松江南京站2、3號出入口基地案」二，即將在109年1月公告的「信義區世貿三館基地案」。

財政部小編最後還以「現在最冷的不是氣溫，是小編一直澄清的心」hashtag結尾。

▼財政部臉書先反擊張善政的雙重課稅說法。（圖／翻攝財政部臉書）

▼財政部臉書今日第二次以臉書的形式反擊張善政，語氣中充滿濃濃的酸氣。（圖／翻攝財政部臉書）