　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

罕見！財部臉書小編一日兩次反擊張善政　上完「財稅課」上「國文課」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國民黨副總統候選人張善政近日對於政策的批評，財政部發動澄清說明。財政部臉書今（20）日也罕見的一天連續兩次反擊張善政的說法，第一篇以「財稅課」反擊「雙重課稅」的說法、第二篇則以「全民一起讀課文」來回應「捧著金飯碗討飯的乞丐」說法。

財政部之所以有第二篇的反擊，主要是來自於張善政近日出席中華民國建設研究會中區聯誼會所舉辦的論壇中，諷刺政府就是「捧著金飯碗討飯的乞丐」，財主單位規定100坪以上的國有土地不能出售，完全斬斷此路，其實可以地上使用權，開標售出50年後土地是國家的，上面的房子還可以用。

請繼續往下閱讀...

他當時也說，國防部很多營區養蚊子，工業用地何其欠缺，而台糖有多少地啊？「腦筋沒有在轉！」

財政部小編在臉書寫道「幫大家喚醒記憶，101年已修正國有財產法第53條，其中就有提到面積500坪以上，沒有預定用途的國有非公用空屋、空地，不得辦理標售。」真相只有一個，法條清楚規定，絕非故意不用。

最重要的，儘管依法不得標售，財政部仍然盡力發揮國有財產最大價值，積極辦理公開招標設定地上權，引進民間力量活化資產，兩大事實證明，持續創造國產價值，與全民共享甜美果實。

招標地上權不僅執行許久　成效也良好

根據財政部統計，從99年截至今年10月，累計10年來，注入國庫的標脫權利金總額逼近400億元，每年收地租高達2.7億元。財政部也另表示，今年招標設地上權的標脫率達40%，標推權利金總額達17億元。

財政部小編更指出，國產署還推出台北市兩大精華地上權招標案：一，108年10月公告的「捷運松江南京站2、3號出入口基地案」二，即將在109年1月公告的「信義區世貿三館基地案」。

財政部小編最後還以「現在最冷的不是氣溫，是小編一直澄清的心」hashtag結尾。

▼財政部臉書先反擊張善政的雙重課稅說法。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部臉書,張善政。（圖／翻攝財政部臉書）

▼財政部臉書今日第二次以臉書的形式反擊張善政，語氣中充滿濃濃的酸氣。（圖／翻攝財政部臉書）

▲▼財政部臉書,張善政。（圖／翻攝財政部臉書）

ET快訊
單親媽租屋...20年後擁「2900萬大安區3房」 　勵志人
史上最詭異投法！日男大生「下腰投球」爆紅　60萬網友一看驚呆
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

網傳政府用國庫填補華映欠薪　勞動部出面闢謠

罕見！財部臉書小編一日兩次反擊張善政　上完「財稅課」上「國文課」

澳洲兩富豪聯手投資　挑戰4500萬公里輸出太陽能到星國

網購刷卡更安全！　中信銀率先導入3DS 2.0驗證系統

初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

刷卡消費做公益還享回饋　王道銀推尤努斯社企認同卡

台指期拉高結算　分析師：跌幅小於亞股、近日可能拉回整理

影／力抗紅色產業鏈　LED轉型成為明年投資趨勢

央行公布108年Q3國際收支　經常帳順差較去年同期增14.5%

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

網傳政府用國庫填補華映欠薪　勞動部出面闢謠

罕見！財部臉書小編一日兩次反擊張善政　上完「財稅課」上「國文課」

澳洲兩富豪聯手投資　挑戰4500萬公里輸出太陽能到星國

網購刷卡更安全！　中信銀率先導入3DS 2.0驗證系統

初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

刷卡消費做公益還享回饋　王道銀推尤努斯社企認同卡

台指期拉高結算　分析師：跌幅小於亞股、近日可能拉回整理

影／力抗紅色產業鏈　LED轉型成為明年投資趨勢

央行公布108年Q3國際收支　經常帳順差較去年同期增14.5%

聯發科智在家鄉競賽頒獎　蔡明介：會繼續投資台灣

韓國瑜親戚房產遭起底　葉元之：用過幾種馬桶也要向綠營交代？

兒子剛出生7個月…張致恆宣布老婆懷二胎！　「劈腿5女毀星路」飯店打工撐生計

驚悚畫面曝光！Uber Eats與左轉機車對撞　外送員頭部重創失去心跳

暫時沒有清場死線！港警：不進入校園，仍希望和平解決理大事件

紅豆NI？蔡清祥：更生人翻轉人生！學者倡保障入監前工作

打球群組都在聊爸爸經　吳克群無奈看NBA：只剩我跟威廉！

女神欽點的男人！湯唯一通電話親自叩他「橫跨3大洲揭弊」

消眼袋、抬頭紋！上妝必做「按摩6步驟」超貼妝、全臉透白發亮

網傳政府用國庫填補華映欠薪　勞動部出面闢謠

2020大選台南查賄開第一槍！繳1200享美食旅遊和伴手禮　數十人被調查

財經熱門新聞

裕隆看淡今年兩岸車市　納智捷URX預售接單400台

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

裕日車獲利受惠中國車市　轉投資東風日產優於市場

珍煮丹、珍煮母傻傻分不清？智慧局小編：二款商標都有人申請

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

台商資金回流　三三會理事長許勝雄：政府應提升整體經濟活力

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

赴日百萬年薪機會來了！　台積電啟動「日本招募計畫」...網友跪求內推

落腳上海浦東21年　王文洋宏仁金雞母首度曝光

勞動部：華映大量解僱1900名員工、政府代償8億元　雙創歷史新高

財部鬆綁　房屋重購退稅優惠限制

momo卡最高回饋20%　挑戰首年衝百萬發卡量

房仲第一品牌永慶房產集團

ATM便利性收服台灣民眾　央行帶你了解ATM前世今生

更多熱門

相關新聞

老師沒有教　財部臉書反虧張善政複習稅法重點

老師沒有教　財部臉書反虧張善政複習稅法重點

針對國民黨副總統候選人張善政日前批評，因為台商有雙重課稅的疑慮，所以才不願意回台投資。財政部小編今（20）日臉書發文，反虧國民黨副總統候選人張善政的「雙重課稅」要重新複習財稅課了！老師沒有教這個！

韓親戚房產遭起底　張善政：民進黨抹黑伎倆

韓親戚房產遭起底　張善政：民進黨抹黑伎倆

張善政：無法昧著良心替國民黨不分區背書

張善政：無法昧著良心替國民黨不分區背書

不先照鏡子？國民黨稱綠營不分區「派系分贓雜牌軍」

不先照鏡子？國民黨稱綠營不分區「派系分贓雜牌軍」

張善政「背書」　籲選民支持吳志揚

張善政「背書」　籲選民支持吳志揚

關鍵字：

財政部臉書張善政澄清

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

Sandy男友「上億身家」起底！

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面