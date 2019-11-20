網購刷卡更安全！　中信銀率先導入3DS 2.0驗證系統

▲中信銀行率先導入3DS 2.0驗證系統，讓卡友線上交易更安全。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

為與國際接軌，中信銀行領先同業導入以大數據技術為基礎的進階版信用卡刷卡交易驗證系統3-Domain Secure 2.0（3DS 2.0），中信卡卡友（含簽帳金融卡）在網路進行刷卡交易時，除了常見的OTP（一次性密碼）驗證外，還可透過中信銀以個人化方式，自訂驗證規則進行身分驗證，再搭配現有中國信託LINE官方帳號，刷卡消費即時通知功能，提供線上交易安全保障。

常常網購的民眾很有感，過去3DS 1.0系統只能使用網頁開啟密碼驗證系統，進行持卡人身分驗證，客戶在使用手機或平板上網刷卡消費時，彈跳式的驗證視窗會擾亂消費者使用的流暢度，也容易遭到惡意攻擊，引導消費者連結至惡意的釣魚網頁。

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中信銀行提出，信用卡國際組織今年起規範全球銀行部署3DS 2.0進階驗證機制，取代舊有已運行超過15年的3DS 1.0標準。這次率先導入3DS 2.0驗證系統，不僅支援跨平台驗證介面，也可結合大數據資料庫，判別客戶在線上交易時常用裝置、網路交易平台及持卡人所在地時區等資訊，協助即時辨識交易風險，讓客戶進行低風險交易時可減少輸入密碼的步驟，快速完成身分認證；若面臨高風險交易時，則透過OTP驗證，保障客戶交易安全性。

針對目前信用卡客戶提供3DS 2.0進階驗證機制服務，未來將進一步導入至合作商家，協助商家建立安全的刷卡交易環境，以提供持卡人安全與便捷的線上交易體驗，加速商店交易流程，增加商店營業金額，未來也將規劃導入生物辨識驗證功能，讓客戶在享受刷卡消費便利的同時，也保護刷卡交易安全。