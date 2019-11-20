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初審過關！　復康巴士等6類車免貨物稅至113年底

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▲台南市民鄭陳月雲女士，為圓已故先生鄭明郎遺願，捐贈復康巴士1輛，由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝）

▲復康巴士免徵貨物稅延長113年底（圖／記者林悅翻攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（20）日審查完成「貨物稅條例第12條條文修正草案」，包含復康巴士等5類車以及符合載輪椅使用者的車輛，免徵貨物稅至113年底。

財正委員會今日審查貨物稅條例第12條修文修正草案，草案送出委員會，修正重點為低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士5類車，並且完成新領牌照者，從今年的6月5日起到113年的12月31日底，可以免徵貨物稅。

請繼續往下閱讀...

另外，可以搭載輪椅的使用者車輛，免徵貨物稅的時程也延長，同樣時程是在113年12月31日止。另外，新型態的「到宅沐浴車」則列入公共衛生用途的特種車，可以永久免徵貨物稅。前述車種免徵貨物稅修正，今日初審完成送出委員會後，本會期就可三讀通過。

不過值得注意的是，復康巴士等免徵貨物稅自103年就實施、搭載輪椅車輛免徵貨物稅是104年就開始實施，但是主管機關至今都尚未提出稅式支出，遭到民進黨立委王榮璋批評，違反財政紀律，所以財政部也要求，交通部與衛福部須補交原實施期間與延長期間兩份的稅式支出評估報告。

另外，原本有排審民進黨立委趙天麟、國民黨立委費鴻泰提案修正「海關進口稅則修正案」，主要修正重點在調降9大關鍵汽車零組件關稅，其中引擎的關稅可從17.5%降至10%，但是民進黨黨團、時代力量黨團都皆未簽署「不復議同意書」，所以並未納入排審，顯然本會期審議過關的機會已經微乎其微，費鴻泰也站在國產車業者立場疾呼「請民進黨救救國產車」。

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