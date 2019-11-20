刷卡消費做公益還享回饋　王道銀推尤努斯社企認同卡

▲今年繼推出喜憨兒公益認同卡和均一教育公益認同卡後，王道銀行再推出尤努斯社企認同卡。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（O-Bank）最新推出「尤努斯社企認同卡」，提撥每筆消費金額的0.2%給財團法人台灣尤努斯基金會，輕鬆化愛心為行動，持卡人刷卡消費還可獲得現金回饋，為想支持的公益團體盡一份心力。

王道銀行從2018年推出浪浪認同卡、彩虹認同卡後，廣受市場好評，分別繳出超過1萬張、7,000張的好成績，今年一口氣推出喜憨兒、均一教育認同卡後，如今再度推出尤努斯社企認同卡，民眾只要用認同卡消費，除了將提撥消費金額的0.2%，捐贈給相關公益單位外，同時也能享有現金回饋，讓善良也可以很簡單。

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台灣尤努斯基金會於2015年成立，致力於推廣尤努斯社會企業（Social Business）的理念，推動社會企業的教育、輔導與創業工作，並協助部分弱勢族群改善經濟條件，以建立可永續經營的生活環境，落實博士穆罕默德•尤努斯（Muhammad Yunus）的目標。

王道銀行指出，消費者只要持尤努斯社企認同卡刷卡消費，就提撥消費金額的0.2%捐贈給台灣尤努斯基金會，讓民眾透過消費，即可支持台灣尤努斯基金會的理念，推動企業成為改變的力量。

此外，年底前持卡消費無論國、內外皆可享0.8%不限通路且無上限的現金回饋，若於王道銀行平均存款或往來金額達5萬元以上，年底前則可享國內刷卡消費不限通路1.1%、海外刷卡消費不限通路1.6%的現金回饋，提供刷卡做公益兼享回饋的消費新選擇。