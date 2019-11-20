央行公布108年Q3國際收支　經常帳順差較去年同期增14.5%

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（20）日公布108年第3季國際收支，108年第3季經常帳順差124.8億美元，較上年同季增加15.8億美元或14.5%，金融帳淨資產增加94.1億美元，央行準備資產增加40億美元。

經常帳中，商品貿易順差161.6億美元，較上年同季增加4.5億美元。受美中貿易紛擾、全球經貿不確定性仍高及國際原物料價格漲少跌多等影響，出口較上年同季減少34.4億美元或3.89%；進口因出口衍生需求減少，亦較上年同季減少39億美元或5.35%，因出口減少幅度小於進口，因此商品貿易順差仍較去年同期增加。

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服務收支部分，逆差19億美元，較上年同季減少3.9億美元，主要係專業及管理顧問服務收入增加。初次所得逆差12.1億美元，較上年同季減少4.7億美元，主要係支付外資直接投資所得減少。二次所得逆差5.7億美元，較上年同季減少2.7億美元，主要係贍家及工作者匯入款增加。

▲ 108年第3季國際收支。（圖／中央銀行）

金融帳淨資產增加94.1億美元，其中直接投資淨資產增加5.5億美元。其中，居民對外直接投資淨增加23.2億美元，外資直接投資淨增加17.8億美元。

證券投資淨資產增加219億美元，其中，居民對外證券投資淨增加182億美元，主要係國內投信基金及保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少37.1億美元，主要係外資減持台股。

另外，衍生金融商品淨資產增加6億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少；其他投資淨資產減少136.3億美元，主要係銀行部門拆放國外同業減少，以及增加自國外聯行引進資金。

統計108年1至3季國際收支概況 ，經常帳順差469.6億美元，金融帳淨資產增加405.2億美元，央行準備資產增加91.8億美元。

央行表示，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。經常帳順差代表商品及服務輸出大於輸入，而因為國外收入大於支出，對外淨債權必然增加，表示資金呈淨流出。

對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局（央行）持有，即準備資產的增加，為央行國際收支順差。經常帳有順差的國家，除台灣外，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯等，其金融帳淨資產多呈增加。