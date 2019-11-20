聯發科智在家鄉競賽頒獎　蔡明介：會繼續投資台灣

▲聯發科董事長蔡明介。（圖／聯發科提供）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）今（20）日舉辦第二屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，聯發科董事長蔡明介表示，「智在家鄉」的初衷，是希望成為一個創新交流的平台，用科技的力量解決社會問題；聯發科9月才落成的研發大樓，就是智在家鄉的精神。

智在家鄉今年有360組參賽隊伍，歷經九個月的徵件、初賽與決賽，頒獎典禮中公布獲獎名單，優等獎團隊獲得一百萬元首獎。

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蔡明介表示， 科技的價值到最後，都來自於改善人們的生活，要讓人用得著、付得起、買得到。一顆晶片可能很抽象，但如果看到個晶片應用的場景，就例如家人用手機越洋視訊跟孩子談心時，看見使用它的人，感受使用它的喜悅，這時候科技就有了人的溫度。

蔡明介表示，觀察今年決賽作品，可以發現具備「跨界多元」、「重視生命」、「關懷弱勢」及「世代共創」四項特點。賽事的出發點就在於看見創新，看見科技運用，但也同時必須看見一群人、一塊土地，跟一個希望。

蔡明介認為，智在家鄉就是聯發科的核心主旨，讓科技可以深入生活，讓大家「用的到、付得起」，他也說，今年9月聯發科於新竹科學園區有一座無線通訊研發大樓落成，這就是聯發科智在家鄉的精神，聯發科將最大的投資放在台灣，設計晶片，用科技來解決問題。

蔡明介表示，聯發科9月落成的研發大樓，是聯發科亞洲最大的晶片設計中心，聯發科把研發總部放在台灣，就是智在家鄉的精神，未來會把更多投資繼續投入台灣。