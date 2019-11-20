春天來了！台北房地產前景陡升至亞太14名　創7年來最佳成績

▲台商資金回流、回台投資，台北不動產前景樂觀。（圖／記者蔡惠如攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠全球聯盟組織(PwC)與城市土地學會在今年11月20日發布《2020年亞太地區房地產趨勢調查報告》，針對亞太22個城市房地產投資前景調查，台北投資前景從倒數第二名（21名），前進至14名，前進了7名、也創7年來最為樂觀的成績。

儘管大環境充滿變數，但投資人仍點出幾個2020年後勢看好之區域，亞太投資前景最佳的五個城市分別為新加坡、日本東京、越南胡志明市、澳洲的雪梨及墨爾本。而台北則受惠台商回流，工業與商辦地產的熱度持續，排名明顯往前，從2017年到2019年之間，投資前景排名都在22名到21名之間，總是敬陪末座，但是2020年提升到了14名，表現相對亮眼。

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普華國際不動產公司表示，今年初即已預期，今年大台北的不動產將會有明顯的復甦，受到中美貿易戰影響，高資本、高技術密集的台商回流，為工業地產帶來一片春天；傳統辦公室圈的商辦老化，企業紛紛將總部遷移到屋齡較新的信義計畫區、大直與南港，加上共享辦公空間業者的積極搶市，也使得空置率下降。住宅市場方面，幾大仲介系統今年都有雙位數的成長，反應了自住型的買方等了幾年看回不回的行情，開始承接而有了買盤的力道。

儘管如此，台北的不動產仍是國內投資者參與的市場，對外資而言A級商業地產換手率及流通性不足，許多都是壽險機構與大型財團長期持有，不會是外資積極參語的市場。值得注意的是，這份調查顯示，香港2020的投資前景為22名墊底，也從2019年大下滑，並且自2013年有調查以來差成績。

資誠全球聯盟組織與城市土地學會所公布的《2020年亞太地區房地產趨勢調查報告》受訪對象包括94位的機構投資人與經理人。