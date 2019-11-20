消防女隊員「遭爆享特權」狂滑手機被拍下！他再爆：只出勤過一次　網掀論戰

▲消防女隊員遭爆享特權。（圖／翻攝基隆人踹共，下同）

記者郭世賢／基隆報導

11月17日深夜基隆市成功市場旁邊，消防局某分隊女隊員日前在值班台附近的椅子上滑手機，毫不在意有無民眾到隊求助，被民眾拍下並PO在臉書社團上指責。未料此舉，更有隊員爆出女隊員派到分隊後，只出過一次救護勤務，疑似引起同仁不滿，不排除照片是「自家人」拍攝流出。分隊則表示，許員是因手部舊傷，無法出勤，已另派專責勤務，現已請督察科進行調查。

17日深夜11時50分基隆某臉書社團，PO出許姓女隊員在值班台後方，椅子上滑手機的畫面，被拍毫無知覺，留言指出：「經過該分隊多次，都見該名女隊員在低頭滑手機，警覺性低，彷彿置身事外，身為市民不願樂見這種工作態度。」PO文後，引起熱烈討論，有隊員爆出女隊員派到分隊後，只出過一次救護勤務，意外掀出分隊茶壺內的風暴，但也有不少人為女隊員抱不平。

基隆市消防局則表示，因知道PO文時間，不知拍攝時間，且當時許員也非坐在值班台內，無法確定是否正在值班，而許員若用手機聯繫公務，也無不妥。

照片被PO出後，有同仁留言爆料，被拍照PO文的許姓女隊員曾因車禍手肘關節受傷，轉到分隊任職後，主管只安排她值班或關懷弱勢勤務，只出過一次救護勤務，之後就沒排過救護班，也鮮少出勤救災；在全市救護出勤量數一數二高的分隊來說，這樣分配對其他隊員非常不公平。

爆料者更表示，許姓女隊員竟睡在空的小隊長寢室，不用跟隊員們一起擠在備勤室內，傳出有「特權」；在全市救護出勤量最高的分隊來說，這樣分配對其他隊員非常不公平。因此引發同分隊的隊員們不滿，才會被拍照PO文。

分隊主管則解釋，因許姓女隊員手肘關節受傷，無力抬擔架進行救護，只好改派她專門負責關懷弱勢勤務；此外若有救災勤務，也會派她到現場幫忙，並非不用出勤，實際上並不輕鬆；至於寢室部分，是因為分隊有一間小隊長寢室無人使用，經與分隊同仁協調後，才安排為許員的寢室，是分隊空間協調規劃。

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