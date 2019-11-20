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全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務

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▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲全台第一個5G遠距診療來了！（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
遠傳（4904）今（20）日宣布，攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院三大醫學中心，啟動國內第一個「5G遠距診療前瞻計畫」，並正式發表「遠傳遠距診療服務平台」，由遠傳捐助三套遠距診療設施，改善偏鄉診療資源不足的問題。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為慈濟醫療財團執行長林俊龍、遠傳總經理井琪、亞東紀念醫院院長林芳郁、高醫岡山營運處執行長傅尹志。（圖／記者姚惠茹攝）

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遠傳攜手長期夥伴愛立信落實5G生態圈應用，並宣布智慧醫療解決方案的試驗進程，率先在台灣祭出醫療物聯網(Medical IoT)，啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，將遠傳5G「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」核心技術與台灣診療優勢結合，實現醫療遠距行動化。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲遠傳總經理井琪。（圖／記者姚惠茹攝）

遠傳總經理井琪表示，5G的頻寬很大，所以相較4G可以讓視訊看起來更清晰，對於看診來說，皮膚、眼睛的病症，解析度一定要更好，尤其是傳輸高解析度的照片，5G具有絕對優勢，目前與三大醫學中心是從偏鄉看診做起，未來甚至可以搬到居家、社區，真正落實智慧遠距醫療。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲遠傳攜手攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院三大醫學中心，啟動國內第一個「5G遠距診療前瞻計畫」。（圖／記者姚惠茹攝）

井琪表示，遠傳這次捐助三套遠距醫療設備，包括台東大武鄉跟海端鄉的衛生所，以及新竹湖口的仁慈醫院， 主要是在三地搭建5G訊號，並提供設備和APP，由當地護理人員協助進行初步檢驗，使用5G網路傳送生理數據及觀察影像到醫學中心的專科醫師端，進行遠距病況診斷。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲遠傳捐贈偏鄉醫療設備。（圖／記者姚惠茹攝）

井琪表示，這次捐贈的包括眼科、皮膚科、耳鼻喉科的診斷醫療設備，不僅可以減少民眾往返醫學中心的看診次數，甚至以台東來說，可以減少民眾看診往返時間達4小時以上，而且輔助儀器多以台廠為主，預計投入數百萬經費，提升台灣偏鄉的醫療水平。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲5G為遠距醫療提供又快又清晰的畫質。（圖／記者姚惠茹攝）

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍分享，遠距醫療已經實行多年，過去安寧病房的病人想回家有許多困難，現在所有東西上雲端之後變得簡單，但是從3G到4G雖然速度增加，但是影像還是會停頓，甚至解析度也不清楚，現在5G又快又正確，搭配雲端病例，都可望為偏鄉醫療提升品質。

▲遠傳總經理井琪,全台第一個5G遠距診療來了！　遠傳攜手三大醫學中心為偏鄉服務。（圖／記者姚惠茹攝）

▲遠傳捐助的醫療設備，可以由當地護理人員協助進行初步檢驗。（圖／記者姚惠茹攝）

根據中央健保署公告顯示，全台灣369個鄉鎮中，有48個屬於偏鄉山區及離島地區，偏鄉人口數僅佔全國3%，土地面積卻佔44%，而大型診療所多集中在北部及西部，在台北每萬人平均就有34.09位是醫生；而台東每萬人僅有12.56位，城鄉的醫療落差大，更顯示遠距醫療的重要性。

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