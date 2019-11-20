影／力抗紅色產業鏈　LED轉型成為明年投資趨勢

記者陳心怡／台北報導

台灣受到紅色供應鏈影響，許多產業備感壓力，2020年還會有什麼樣的困境？或是什麼機會呢？《雲端最有錢》節目來賓財經媒體人詹惠珠就舉例提到，明年LED一路從四元、藍光、白光到現在的Mini LED，會出現轉機趨勢。

詹惠珠提到，發展Mini LED取代OLED成為未來趨勢，目前僅有陸日韓廠生產，而Mini LED台廠則有高端技術；「產業隊長」張捷也指出，蘋果策略性將OLED轉為Mini LED，代表Mini LED 的市場重要性。

相較於OLED，Mini LED以省電、薄型化、反應速度快無殘影、耐高溫、高亮度高對比HDR以及異型顯示器等取得優勢。對此，LED大廠東貝擁有高端技術且完備廠房的企業，具有與國際企業合作密切關係伙伴的實力，也展現積極合作的企圖，努力將LED技術再推升。

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東貝除了LED專業發展外，針對未來5G市場也投入心力，投資前源（3601）公司發展。這將會是LED的轉機優勢，且目前這項技術門檻較高，大陸短期間還學不來。

但現在東貝跟許多國際大廠共同開發產品，通路銷售穩定、不跟大陸做低價競爭，改以升級LED技術、走高端產品路線，日前還被選為最佳供應商到上海接受頒獎。詹惠珠補充，中美貿易戰掀起轉單效應，東貝也受惠，營收拉升表現在第四季，明年上半年可望在車用高階螢幕上獲得發展機會。