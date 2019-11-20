老師沒有教！財政部小編要張善政　複習蘇教授的財稅課

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導



針對國民黨副總統候選人張善政日前批評，因為台商有雙重課稅的疑慮，所以才不願意回台投資。財政部小編今（20）日臉書發文，反虧張善政的「雙重課稅」要重新複習財稅課了！老師沒有教這個！

張善政日前嘲諷「海水退了就知道誰沒穿褲子游泳」，台商的角度，是不會把中國大陸的錢帶回來，免得被雙重課稅。

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對此，財政部小編今天也在官方臉書以「財政部鄭重澄清，這完全不是事實！力挺台商拚經濟，政策美意請正視！」為題發文。

財政部小編指出，境外資金不等於所得，也就不一定有課稅問題。財政部鋪好兩條康莊大道，讓台商朋友擇優選擇，真正可以安心回家。



第一條，資金匯回專法享兩年優惠稅率

台商匯回境外資金，選擇適用資金專法，享有第一年8%、第二年10%的優惠稅率；依照經濟部規定完成實質投資，可再向國稅局申請退還一半稅款。目前各地區國稅局已經接獲67件申請適用專法的案件，合計申請匯回資金共新臺幣255億元，實際已匯回138億元。



第二條，一般所得稅制無雙重課稅疑慮

台商選擇依照一般所得稅制課稅，兩岸人民關係條例規定，在大陸地區的所得繳完稅後，可以從台灣的應納稅額中扣抵，已經有依法消除雙重課稅的機制。

財政部小編還以「板書」來訂正張善政的句子，並表示現在的法規已經消除雙重課稅的機制。

▼財政部臉書反虧張善政不熟悉稅法。（圖／翻攝財政部臉書）