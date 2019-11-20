10月外銷訂單年減3.5%「連十二黑」　經部：接單金額472.8億美元創歷年次高

▲經濟部統計處今（20）日公布今年十月外銷訂單為472.8億美元，年減3.5%，為連續十二個月負成長。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（20）日公布今年十月外銷訂單為472.8億美元，年減3.5%，為連續十二個月負成長；官員表示，十月接單金額創歷年同期次高紀錄，在歐美年終消費旺季備貨需求，以及半導體業者先進製程具競爭優勢下，有助外銷接單回穩。

經濟部統計處長黃于玲表示，由於資訊通信產品及電子產品受惠手機、穿戴裝置等新品上市，訂單表現較佳，惟國際原材物料價格處於低檔，傳統貨品接單表現疲弱，加上去年同月基數較高，致10月外銷訂單雖較上月增3.9%，但較上年同月則減3.5%。

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▲迎接歐美年終消費旺季備貨需求，但中美貿易戰仍是景氣最大不確定性因素。圖為經濟部統計處長黃于玲。（圖／記者林淑慧攝）

按貨品別觀察，黃于玲指出，資訊通信產品受惠手機、穿戴裝置新品上市，接單成長，惟筆電及伺服器接單減少，致年減0.2%；電子產品除有手機、穿戴裝置新品上市需求外，復因新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、IC設計及印刷電路板等供應鏈訂單成長，致年增1.7%。

黃于玲指出，電子產品外銷訂單為129.5億美元，為歷年單月新高，較上月增4.7%，較上年同月增1.7%，為107年11月以來首次轉正，主因手機、穿戴裝置新品上市，加上5G 基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、IC 設計及印刷電路板等供應鏈訂單成長；以接自歐洲增2.2億美元、中國大陸及香港增2.1億美元較多。

另外，光學器材因中國大陸面板產能開出，加上終端產品需求疲弱，市場供過於求，價格續跌，致年減13.8%。傳統貨品方面，受美中貿易紛爭影響，市場需求減少，加上國際油價及鋼價下滑，接單均為負成長，其中基本金屬年減14.8%、塑橡膠製品年減13.3%、化學品年減24.2%、機械年減10.3%。

至於全年外銷訂單能否轉正？黃于玲表示，依據估算，若10至12月每月接單金額達543億美元以上，才有機會全年轉正，但她坦言「要達成的挑戰很高。」不過，由於去年12月基期較低，加上新興科技應用支撐，預估單月外銷訂單表現可望轉正。