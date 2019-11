英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

▲英國駐香港總領事館前職員鄭文傑(Simon Cheng)。(圖/翻攝自推特/@globaltimesnews)



記者張方瑀/綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑(Simon Cheng)8月前往中國時遭拘捕,他獲釋後向媒體表示,他在被拘留的15天中遭到刑求,對方告訴他「這裡沒有人權」,並要求說出他在反送中活動中所扮演的角色,以及英國在背後給予哪些協助。目前英國外交大臣拉布(Dominic Raab)已經召見中國駐英大使了解詳情。

鄭文傑在英國駐香港總領事館工作約兩年,從今年6月反送中運動爆發,他便開始協助英國政府觀察當地情況,就一如許多大使館都會執行的社會觀察。接著鄭文傑在8月8日前往深圳參加會議時被逮捕,「對方說他們是祕密警察,這裡沒有人權。」鄭文傑除了雙手被上銬、雙眼被矇住外,對方也不斷質問他關於反送中運動的問題。

