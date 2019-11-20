英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

▲英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）。（圖／翻攝自推特／@globaltimesnews）



記者張方瑀／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）8月前往中國時遭拘捕，他獲釋後向媒體表示，他在被拘留的15天中遭到刑求，對方告訴他「這裡沒有人權」，並要求說出他在反送中活動中所扮演的角色，以及英國在背後給予哪些協助。目前英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已經召見中國駐英大使了解詳情。

鄭文傑在英國駐香港總領事館工作約兩年，從今年6月反送中運動爆發，他便開始協助英國政府觀察當地情況，就一如許多大使館都會執行的社會觀察。接著鄭文傑在8月8日前往深圳參加會議時被逮捕，「對方說他們是祕密警察，這裡沒有人權。」鄭文傑除了雙手被上銬、雙眼被矇住外，對方也不斷質問他關於反送中運動的問題。

The WSJ story was paywalled, this BBC version details Simon Cheng’s torture up in Shenzhen at length. It’s disturbing reading on many levels not least because the suggestion is that they have treated other Hongkongers the same. https://t.co/yPDeFQKKiG — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) November 20, 2019

「他們想知道英國在香港的抗議活動中扮演什麼角色，例如向抗議者提供了多少資金和設備，」鄭文傑向BBC表示，他被迫靠牆半蹲好幾個小時，若是亂動就會挨打，對方還會禁止他睡覺，逼迫他唱國歌保持清醒。鄭文傑說，他不是唯一被關在該地的人，「那裏有一大群香港人，警察問他們是不是在運動中舉旗子。」

最後鄭文傑被迫認罪，且中國官方表示，鄭文傑是因為「嫖妓」才被拘留。英國外交大臣拉布得知消息後，立刻召見中國駐英大使，對此表達嚴正抗議，「我們對鄭文傑在中國被拘留期間，所受到的虐待感到憤怒，我們已經明確表示，希望北京當局能審查並追究責任。」但目前北京尚未給予回覆。

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