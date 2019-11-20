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踩點BTS公車站更快！韓國全新江原航空來了　台北、台中、高雄都要飛

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▲▼韓國全新LCC江原航空。（圖／江原航空提供）

▲韓國全新LCC江原航空即將開航，首條國際航線就是台北-襄陽。（圖／江原航空提供）

記者賴文萱／台北報導

韓國全新低成本航空（LCC）江原航空即將正式開航，首條國際航線「台北-襄陽」預計12月26日天天直飛，旅客只要2.5小時就能抵達江原道。後續也將規劃開航台中、高雄，日期分別是明年1月29日及3月29日。

江原航空台灣區銷售代表崔載雄表示，江原航空將於12月26日開航襄陽-台北，一天一班，航班時間訂在11點-1點之間降落台北，之後地停1小時再飛回襄陽。由於台人訪韓次數非常高，未來希望透過跟韓國觀光公社、韓國江原道廳合作，跟台灣人介紹更多江原道景點。

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▲▼韓國全新LCC江原航空。（圖／江原航空提供）

▲在開航台北-襄陽航線後，江原航空也預計明年開航台中、高雄。（圖／江原航空提供）

江原航空目前僅有1架波音737-800飛機，預計12月中旬後引進第2架，規劃2022年再引進9架波音737-900。至於未來是否會招募台籍空服員？崔載雄說，只要台灣人多多搭乘，有這個需求應該就會考慮。

另外，他也說，江原道主要以團客為主，目前積極跟旅行社合作，希望能給旅行社優惠價格，讓他們包裝好的行程，現在已跟業者多方接觸，提供優惠票價。旅客未來可上江原航空官網購票，不過，若透過台灣各大合作旅行社，可以入手更優惠的票價。

至於江原航空的機上特色，崔載雄表示，由於江原航空是江原道的航空公司，包含機上備品如頭枕、雜誌及周邊商品等，都將跟江原道做很強力連結，未來飛機上可以看到專屬於江原道的色彩。

▲▼江原航空。（圖／記者賴文萱攝）

▲江原航空宣布開航12/26台北-襄陽（江原道），飛行時間只要2.5小時。（圖／記者賴文萱攝）

江原航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍說，目前合作12家旅行社包裝團體遊程，以5天4夜冬季滑雪團來說，最便宜9900元就可以出發，平均價格約在1-2萬元間，相當划算。自由行旅客則可在江原航空官網購票，來回含稅加15公斤行李及餐點，價格也僅約台幣6000元左右，到合作旅行社購票還會有更優惠的票價。

陶金龍表示，江原道面積廣大，3個主要城市為江陵、襄陽及春川，因為襄陽機場位於海邊，距離春川、江陵約要30-40分鐘距離，因此江原道道廳規劃提供免費接駁車給旅客搭乘前往。另外，若旅客只要搭乘指定的車行，包車部分就會有4萬韓元補助，原本6萬韓元，變成只要付2萬（約600元）台幣即可。

他說，江原道是韓國人的觀光勝地，擁有許多自然景觀，並非是商業城市，以台灣來說，就有如花蓮一樣，不過飯店及當地消費不高，主要是山上渡假村較貴，但海邊飯店價格都約在台幣2000元以下，比起在首爾的消費，估會低30%。

▲▼韓國江原道,江原道,江原道景點,江原道旅遊。（圖／江原航空提供）

▲韓國江原道是知名滑雪度假勝地。（圖／江原航空提供）

▲▼韓國江原道,江原道,江原道景點,江原道旅遊。（圖／江原航空提供）

▲江原道四季分明，高山景色壯麗。（圖／江原航空提供）

韓國旅遊勝地江原道，四季分明，是韓國人最愛的度假勝地，以擁有全韓國最多美麗滑雪度假村著名，近年來不少熱門韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《藍色大海的傳說》等紛紛在此取景，BTS防彈少年團在當地拍攝MV後，也吸引不少粉絲想朝聖「江陵注文津BTS公車站」。此外，江原道也有長達212公里、風景秀麗的海岸線以及世界唯一的民族分裂道路、自然生態界的寶庫DMZ南北韓非軍事化區等。

防彈少年團。（圖／翻攝自防彈臉書）

▲防彈少年團曾在江原道注文津海邊拍攝專輯概念照。（圖／翻攝自防彈臉書）

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