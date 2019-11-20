澳洲兩富豪聯手投資　挑戰4500萬公里輸出太陽能到星國

▲澳洲富豪希望能努力發展太陽能展業，促進經濟發展並提升全球競爭力。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

澳洲兩大富豪Atlassian Corp.的共同創始人Mike Cannon-Brookes及Fortescue Metals Group董事長Andrew Forrest正在投資太陽能的大項目，目標是將澳洲一家大型太陽能廠輸電力，經由4500公里長的傳輸電纜輸出到新加坡。

外媒報導，根據開發商Sun Cable執行長David Griffin的聲明指出，此項目耗資數千萬澳幣，預計在2023年底完成開採工作。這項計畫將會串連起約100億瓦的太陽能設備，運輸電量和儲電量堪稱是全球最大。

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此外，Cannon-Brookes的私募基金Grok Ventures、以及和Forrest所成立的自然資源勘探與開發公司Squadron Energy，是此融資的共同投資者。

據Sun Cable稱，該項目可以滿足新加坡約五分之一的能源需求， 從而 有助於減少星國對進口天然氣的依賴。預計到2027年正式啟動商業營運時，耗資總成本約達200億澳元（約新台幣4150億元）。執行長David Griffin表示，光是要通過監管和環境審批，就可能需要四年的時間。

▲澳洲富豪Andrew Forrest。（圖／取自澳大利亞時報）

Cannon-Brookes表示，在一個碳排放受限的世界中，澳大利亞應該是贏家。這是一個令人激動的巨大項目，具有改變世界的潛力。

Forrest表示，把澳洲打造成亞洲地區再生能源中心應是「國家當務之急」。他說：「這為澳大利亞經濟提供了巨大的機會，不僅減少了排放，而且還為澳大利亞的經濟發展和全球競爭力提供了機會。」

David Griffin表示，非常高興能獲得兩位國際級領導者的支持，Mike和Andrew從頭開始建立的大規模過程，我期待Sun Cable能夠取得同樣規模的結果，並能因此加快全球能源轉型。

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