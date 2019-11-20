Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」　病態照讓用戶超傻眼

New in “instagram trends that quietly frighten me” we have airbrushing out your knuckles for that ‘hot dog’ look... pic.twitter.com/grttFaoNal — Sara Tasker (@meandorla) November 14, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

Instagram的全球使用人數已經突破5億人，在該社交軟體上所帶起的風潮，也很容易影響使用者。不過近來一名專門研究Instagram的專家莎拉（Sara Tasker）發現，有些用戶為了展示「更完美的手指」，將手指關節有著細紋的部分，利用修圖程式抹去，使其看起來超光滑怪異，而這樣病態的貼文卻有日漸增加的趨勢，讓她感到恐懼，更懷疑是不是社會病了。

莎拉是一名專門教人經營跟研究Instagram的專家，日前她在推特上發文寫道，「Instagram上最新的潮流驚嚇到我了，這些人將自己手指和關節上的紋路清除，看起來就像一根熱狗…。」同時更在下面附上那些使用修圖軟體，讓手上紋路不見的照片，看起來既詭異又病態。

根據《每日郵報》報導，Instagram許多用戶利用修圖軟體，將原本拿來修飾臉的模糊功能，運用到手指上，使每根手指頭看起來光滑沒有瑕疵，看起來完全沒有手指的實體感，進而掀起了一股怪異的風潮。不過這樣的照片遭到許多人抨擊，因為如此不符合自然人體以及難以達到的身體狀態，容易造成用戶的誤解跟判斷標準出現錯誤。

網友看到照片後，也都紛紛提出疑問「這世界怎麼了？我想知道當一切都被模糊了之後我們還會剩下甚麼？」、「這根本是噩夢吧！」更有人諷刺地表示，「承認手指頭上那些細小的皺紋很糟糕，但因為這些多餘的皮膚，我們的手指關節才能彎曲！」