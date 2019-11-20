　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣客遊奧地利戴口罩　駐奧代表處po文：可能會被罰150歐元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲在奧地利公共場合不能隨意戴口罩 。（圖／翻攝自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處官方臉書）

▲▼在奧地利公共場合不能隨意戴口罩 。（圖／翻攝自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處官方臉書，下同。）

記者康心禹／綜合報導

奧地利自2017年10月1日起實施新法律「禁蒙面法」(Anti-mask law)，在公共場所戴口罩被警察看到的話，可能會開罰150歐元（約台幣5,300元）罰款，若是生病需要戴口罩者，必須請醫生開立證明並隨時放在身上。駐奧地利代表處19日在臉書再次po文提醒民眾，不要在公共場合戴口罩，讓許多網友懷疑，最近是不是有台灣遊客在奧地利戴口罩被罰。

駐奧地利台北經濟文化代表處19日在粉絲專頁上表示，台灣遊客去奧地利不能隨意在公共場合戴口罩，甚至把相關法律條文附在留言處，引發網友熱烈討論。有人詢問如果真的生病的話怎麼辦？小編還貼心回文說，「規定並沒有說一定要有醫生證明，但實際上我們有案例是警察要求證明是真正生病的人，嚴重到一定要戴口罩具傳染性的....。」

▲▼在奧地利公共場合不能隨意戴口罩 。（圖／翻攝自駐奧地利代表處官方臉書）

除了有關生病的問題之外，也有網友表示，出國要尊重別人國家的法律，其實自身的問題自己想辦法解決，之前去的時候知道有這條法律，出發前還特地告知同行。

禁蒙面法早已在許多歐洲國家施行，依照規定，民眾不能在公眾場合穿著覆蓋臉部的面罩或罩袍，被視為針對部分保守的穆斯林女性。因此當時在奧地利實施新法之後，有許多示威者在國會外戴上各式各樣的面罩，高舉標語，呼籲停止針對穆斯林的仇恨言論。對於來自阿拉伯地區的遊客可能會造成更大的困擾，由於警察可以對拒絕卸下面罩的民眾動武，示威者擔心警察會隨意執法。

事實上，不只奧地利，包括美國、加拿大、丹麥、法國、比利時、保加利亞、德國、義大利、俄羅斯、西班牙、荷蘭、拉脫維亞、挪威、瑞典、瑞士、烏克蘭、中國大陸、香港、台灣等20個國家或地區，皆立有蒙面相關禁令。

ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

台灣客遊奧地利戴口罩　駐奧代表處po文：可能會被罰150歐元

美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

夜市好可怕！日本遊客對台灣第一印象「很臭很髒」　網友反省：真的要改善

中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

逾200示威者「眼睛遭射」近半恐丟視力！　智利警宣布停用橡膠子彈

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港前職員鄭文傑赴陸遭拘留！「刑求」逼認參與反送中　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

台灣客遊奧地利戴口罩　駐奧代表處po文：可能會被罰150歐元

美國務卿蓬佩奧傳「考慮辭職」　轉投入參議員選戰

夜市好可怕！日本遊客對台灣第一印象「很臭很髒」　網友反省：真的要改善

中國「千人計畫」美國晚10年才反應　衛院140名學者遭調查

逾200示威者「眼睛遭射」近半恐丟視力！　智利警宣布停用橡膠子彈

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港前職員鄭文傑赴陸遭拘留！「刑求」逼認參與反送中　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

《冰雪奇緣2》解密艾莎魔法真相！結局催淚「有圓滿交待」

影／台商回流7千億？經濟部打臉蔡英文：目前沒看到

脖子腋下發黑像沒洗澡　13歲少年竟是「黑色棘皮症」還有三高

劃清界線？ 黃昭順新廣告看板韓國瑜「被消失」　2張照片透露玄機

中信盃黑豹旗／最終16強出爐　25日天母開戰

暖爐召喚陌生喵星人！屋主大惑：你哪位？　決定給牠最可怕懲罰

《酷寒戰士》會出現美國隊長？　克里斯伊凡「零思考」微笑秒給答案

葛萊美入圍出爐！三大贏家全是新人　Lizzo狂拿8項、怪奇比莉、納斯小子緊追

白宮確實開出「交換條件」　美國駐歐盟大使爆炸性證詞

屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

國際熱門新聞

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

熱水管炸現巨坑　2男慘被熱水燙死

美參院通過「香港人權與民主法案」

北科大赴美失蹤留學生找到了

28歲男星教召修自走砲慘死！2同袍下場出爐

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

孕婦到森林散步遭野狗群咬死

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

她受夠男友「行房穿女性內衣」　劈腿慘遭浴室爆頭亡

吸腋下賺200萬美金　聞後自曝：很可怕

更多熱門

相關新聞

禁蒙面法違憲！《環時》：香港一些法官背叛中國憲法

禁蒙面法違憲！《環時》：香港一些法官背叛中國憲法

針對香港高等法院18日裁定《禁蒙面法》違憲，中國人大19日強調，香港法律是否符合基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定。《環球時報》19日發社論批，香港一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越，且「背叛了基本法和中華人民共和國憲法」。

禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿

禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿

狗舍有屍體！　士兵慘被2條軍犬咬死

狗舍有屍體！　士兵慘被2條軍犬咬死

蔣萬安挺港生　賴品妤問：Am I a joke to you？

蔣萬安挺港生　賴品妤問：Am I a joke to you？

香港抗爭升溫280台生急返台！蘇貞昌下令協助「以人身安全為最高原則」

香港抗爭升溫280台生急返台！蘇貞昌下令協助「以人身安全為最高原則」

關鍵字：

奧地利禁蒙面法口罩罰款

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面