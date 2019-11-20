台灣客遊奧地利戴口罩　駐奧代表處po文：可能會被罰150歐元

▲▼在奧地利公共場合不能隨意戴口罩 。（圖／翻攝自Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處官方臉書，下同。）

記者康心禹／綜合報導

奧地利自2017年10月1日起實施新法律「禁蒙面法」(Anti-mask law)，在公共場所戴口罩被警察看到的話，可能會開罰150歐元（約台幣5,300元）罰款，若是生病需要戴口罩者，必須請醫生開立證明並隨時放在身上。駐奧地利代表處19日在臉書再次po文提醒民眾，不要在公共場合戴口罩，讓許多網友懷疑，最近是不是有台灣遊客在奧地利戴口罩被罰。

駐奧地利台北經濟文化代表處19日在粉絲專頁上表示，台灣遊客去奧地利不能隨意在公共場合戴口罩，甚至把相關法律條文附在留言處，引發網友熱烈討論。有人詢問如果真的生病的話怎麼辦？小編還貼心回文說，「規定並沒有說一定要有醫生證明，但實際上我們有案例是警察要求證明是真正生病的人，嚴重到一定要戴口罩具傳染性的....。」

除了有關生病的問題之外，也有網友表示，出國要尊重別人國家的法律，其實自身的問題自己想辦法解決，之前去的時候知道有這條法律，出發前還特地告知同行。

禁蒙面法早已在許多歐洲國家施行，依照規定，民眾不能在公眾場合穿著覆蓋臉部的面罩或罩袍，被視為針對部分保守的穆斯林女性。因此當時在奧地利實施新法之後，有許多示威者在國會外戴上各式各樣的面罩，高舉標語，呼籲停止針對穆斯林的仇恨言論。對於來自阿拉伯地區的遊客可能會造成更大的困擾，由於警察可以對拒絕卸下面罩的民眾動武，示威者擔心警察會隨意執法。

事實上，不只奧地利，包括美國、加拿大、丹麥、法國、比利時、保加利亞、德國、義大利、俄羅斯、西班牙、荷蘭、拉脫維亞、挪威、瑞典、瑞士、烏克蘭、中國大陸、香港、台灣等20個國家或地區，皆立有蒙面相關禁令。