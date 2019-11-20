日籍台裔神秘人「福田」山梨縣設詐騙機房　台日警合作攻堅逮34人

記者張君豪／台北報導

台灣刑事局國際刑警科再度建功！台灣警方透過國際刑警情資交換平台，從去年起與日本警方互換一跨國詐騙機房情資，日本警方根據台警提供資料，掌握一名日籍台裔犯嫌「福田佳彥」幕後集團在日本山梨縣投資開設3間詐騙機房，用招待食宿機票、高報酬名義在台招募詐騙機房話務人員，赴日打電話詐騙大陸民眾，台日警方攜手在山梨縣、台灣境內陸續收網逮捕、傳喚共34名詐騙機房成員到案，目前9人裁定羈押。

▲刑事局國際刑警科逮捕在日本山梨縣經營詐騙機房的台籍嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局20日宣布破獲台日詐騙機房案，日本警方根據台警情資攻堅山梨縣機房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科從2018年8月偵辦國內電信詐欺案，發現幕後金主為一日籍台裔金主，台警透過國際刑警情資交換平台與日本警方合作，日本警視廳今年3月27日根據台警提供情資、持檢察官核發拘票，到山梨縣甲府市上石田、盐山市、東金區攻破3處該集團成立的詐騙機房。

▲台人在日本山梨縣對外假稱公司開設詐騙機房。（圖／記者張君豪攝）

但日警攻堅過程出現一段小插曲，日警雖然在機房內查獲19名台籍犯嫌，但因原本日本檢察官拘票要逮捕的10名台籍嫌犯已轉移到他處，日本檢警依規定只能將19名詐騙機房人員遣返出境，並交由台灣刑事局國際刑警接手監控，原本欲逮捕的嫌犯則陸續趁他們打算搭機潛逃回台時在東京成田機場逮捕。

▲刑事局國際刑警科20日宣布破獲台日詐騙機房案，國際刑警第一隊長張瑋倫說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局國境刑警科則會同移民署、北市中山分局、苗栗縣刑警大隊、台中市大甲分局、基隆市第一警分局成立專案小組，從今年4月起展開監控調查，並報請桃園地檢署楊石宇檢察官指揮偵辦，包含台日警聯手遣返台遣返詐騙機房成員，並在北部中部陸續拘提、傳喚共34人到案，檢察官依詐欺、組織犯罪等罪嫌起訴12人、其中9名成員遭法院羈押。

刑事局國際刑警科第一隊長張瑋倫指出，這是台日警首次攜手合作，由台警交付情資、日檢警核發拘票負責攻堅逮捕的案例。日本警視聽對此案相當重視，投入上百警力赴機場、山梨縣機房攻堅抓人，台日警方合作攻堅詐騙機房，創下台灣治安史上首例！

刑事局國際刑警科指出，這個詐騙機房招募話務手透過電話轉接器打給大陸民眾，假稱大陸武漢公安局公安誆騙大陸民眾匯款，否則將依法管收民眾帳戶，該機房經營半年營利超過新台幣300萬元。日警攻堅在機房內查扣筆記型電腦1臺、手機17支、路由器3臺、詐欺教戰手冊、印表機1組、記事板2具以及詐騙劇本、筆記本等證物。

警方表示：該詐騙集團透過社群軟體打出免費出國、招待食宿、工作輕鬆高報酬吸引不少屏東、台東地區中輟生、或剛出社會的年輕人加入，但部分成員今年3月初抵達山梨縣工作不到兩周就被日警逮捕接受審訊，返台後還得面對台灣司法後續調查，警呼籲民眾切莫誤信這類詐騙集團招募人手廣告，以免觸法。

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