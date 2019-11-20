珍煮丹、珍煮母傻傻分不清？智慧局小編：二款商標都有人申請

▲手搖茶業者「珍煮丹」的招牌字體近似「珍煮母」，不仔細看實在很容易誤認；為擔心消費者混淆，業者也已自行註冊「珍煮母」為商標。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

手搖茶名店「珍煮丹」的書法招牌，因為字體近似「珍煮母」引發網友熱烈討論，經濟部智慧財產局今（20）日在臉書上貼文釋疑，還加碼爆料原來「珍煮丹」、「珍煮母」都已申請註冊商標，引發不少逗趣的跟風回文。

從台北士林夜市起家的珍煮丹，搭上黑糖珍奶的熱潮而成為爆紅名店，因為招牌的書法字體富有藝術美感，常讓第一次購買的消費者覺得好奇，招牌上的字到底是珍煮丹？還是珍煮母？常常「傻傻分不清楚」。

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經濟部智慧財產局官員指出，「商標」是一間店的招牌，有時候也會出現一些類似的申請案件，而商標近似判斷，就是以商標圖樣的外觀、觀念及讀音來觀察。

官員說，以「珍煮丹」、「珍煮母」為例，文字近似程度相當高，不仔細看實在很容易誤認；為擔心消費者混淆，業者也已自行註冊「珍煮母」為商標。

消息一出，網紅「特急件小周的人渣文本」也在臉書上分享貼文，並盛讚珍煮丹的業者想得真周全，還認真考慮要將「本人文渣」、「人渣本本」、「人人渣渣」全都註冊一輪，引發近千名網友按讚。

經濟部智慧財產局掌管全國自民國39年至今的專利及商標申請檔案，包括最初核准的全台第一件商標「林森」文件，這是名為「林森」的美髮霜品牌，在民國40年7月由台灣省政府建設廳發出商標註冊證，智慧局表示，此案並未申請展延，因此現在已無商標權存續。

另外，全台第一件獲核准專利申請案為台灣糖業公司小港糖廠提出的硬蔗板專利，智慧財產局目前仍保存多達500多萬卷檔案，使用位於深坑、南投竹山及草屯的3間檔案室，存放空間高達7200多坪，預估將在明年6月屆滿。