萬人撐香港MV出爐超震撼！網友深夜重播「聽一次哭一次」

▲萬人撐香港畫面超震撼！台語版《願榮光歸香港》MV出爐，網友深夜重播「聽一次哭一次」（圖／守民主護台灣大聯盟提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「撐香港！要自由演唱會」17日晚間在自由廣場舉行，吸引逾2萬民眾參與，其中董事長樂團與管樂團、合唱團大編制演出台語版《願榮光歸香港》，邀請全場民眾一起大合唱，主辦單位守民主護台灣大聯盟在19日深夜發表該MV，記錄萬人合唱挺港畫面，超震撼動人，讓不少網友在深夜不斷重播，表示「聽一次哭一次」！

請繼續往下閱讀...

▲「撐香港！要自由演唱會」17日晚間在自由廣場舉行，吸引逾2萬民眾參與。

「黎明來到欲光復我們的香港，眾人兒女為正義時代革命。」台灣萬人合唱台語版《願榮光歸香港》MV影片推出後，至今已破萬人觀看，許多網友都大受感動，紛紛在深夜留言分享、「聽一次哭一次」、「天佑香港、香港加油」、「昨天聽完整個大失眠」，也有香港網友特地留言「謝謝台灣」。

▲▼當晚由董事長樂團X董事長合唱團X彩虹城市管樂團演出《願榮光歸香港》台語版，邀請現場上萬民眾一起合唱。

《願榮光歸香港》粵語版在香港抗爭場合中被廣為流傳，是最具有指標性的歌曲，先前網路上不僅有網友自發創作管弦樂及合唱團版、手語版MV，如今守民主護台灣大聯盟也將17日演唱會中，大夥共同演唱的台語版畫面記錄成MV，當晚由董事長樂團X董事長合唱團X彩虹城市管樂團，與上萬民眾一起合唱。

▲▼自由廣場牌樓上更投影著大大「自由香港、FREE HK」字樣，為港人打氣。

畫面不僅記錄台下民眾頭掛布條、手舉加油扇、打開手機燈光，將自由廣場點城萬人燈海的壯觀景象，自由廣場牌樓上更投影著大大「自由香港、FREE HK」字樣，為港人打氣，演唱完畢全場更齊聲吶喊「光復香港、時代革命，沒有暴徒、只有暴政，香港人加油、台灣人加油」等口號，要讓香港民眾聽見台灣人「Stand with Hong Kong」的信念。

為了持續聲援香港，「撐香港！要自由演唱會」本周五（11/22）晚間7時將加碼於台南花園夜市舉辦，由董事長樂團、朱頭皮、陳明章、槍擊潑辣、謝銘祐等音樂人，持續用音樂的力量，撐香港的自由。