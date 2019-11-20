吳敦義稱國民黨受挫不能責怪張三李四　卓榮泰：責怪我！我大膽承受

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰20日再次砲轟國民黨立委不分區名單，並提到國民黨主席吳敦義指稱，國民黨如果情勢受挫，不能夠責怪張三、李四。卓榮泰笑著說，「那我覺得他可以責怪我沒關係，我會大膽承受」。

由於綠黨、民眾黨、親民黨與時代力量等小黨紛紛投入本次選戰，身為傳統大黨的民進黨也面臨分票的危機。卓榮泰表示，新興政黨的確有空間可以努力做出理想的不分區名單，這一點他個人要給予肯定，但他也只能羨慕。

卓榮泰表示，身為執政黨，在執政團隊裡面有戰略性的考量，也有現實戰略部署，要去兼顧到不同政策的層面問題，在現有的人中選擇，還有方向來去思考，找到社會上比較能夠接受跟理解的亮點名單。

卓榮泰順勢提到國民黨的不分區立委名單，他說，還是要檢討一下國民黨，政黨名單成為社會討論的重點，也是大家很不能夠接受的，當社會有這麼多的責難，還維持現在名單實在很難以想像。

卓榮泰說，國民黨主席吳敦義說，如果客觀的情勢讓國民黨的選情遭遇挫折，他不能責怪張三、李四，「那我覺得他可以責怪我沒關係，我會大膽承受」。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者莊喬迪攝）



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