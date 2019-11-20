台商資金回流有7千億？　許勝雄：錢哪來不重要應提升整體經濟活力

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

三三會今（20）日召開例會，理事長許勝雄針對台商資金回流是否有7千億元的議題做出回應，他認為錢從哪邊回來不重要，重點是回流後可以提升台灣整體經濟活力才最重要。

許勝雄今日出席三三會前受訪表示，針對台商回台投資金額，詳細數字不清楚，但中美貿易戰後，台商開始重新布局，一部份回到台灣投資，投資資金來源有很多，尤其台灣中大型企業現在手上資金很多，很有可能國內投資擴充現階段是用國內資金，另外一部分是在海外有營運成果，從海外把利潤匯回，台商會根據不同時間跟手上可運用資金程度，來決定看要使用國內的錢或國外的錢，當然國外的錢也牽涉到當地政府能不能如期匯回的問題。

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另外，許勝雄說，中美貿易戰協商釋出正面發展，有利於降低不確定因素，政府就應該提供企業投資環境。政策與大方面應該要與時俱進，隨著貿易戰發生，產業應做調整，川普政府對貿易議題下重手，而台灣企業以代工為主，產業鏈與客戶需求息息相關，重新布局產業鏈也是必然的。

許勝雄表示，政府應該把握千載難逢的機會，趁此時完善投資環境，有利外資、台商投資台灣，進而促進台灣經濟及就業機會，也有利台灣永續發展。