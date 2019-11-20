電子三雄疲軟拖累　台股收盤下跌25點守住11,600點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）天開低走低，電子三雄表現不佳，指數一度跌破11,600點，所幸尾盤跌勢收斂，終場收在11,631點、下跌25點或0.22%，成交量1,162.6億元。

台積電（2330）今天收盤以313.5元作收、下跌0.48%；鴻海（2317）收在91.9元、下跌0.97%；股王大立光（3008）以4435元作收、下跌1.44%。

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電子股在連日漲勢之後稍微歇息，今日表現較好類股主要在傳產部分，水泥、玻璃、航運、油電等類股走揚，另外還有醫療相關的類股表現相對優異。水泥股中亞泥（1102）上漲2.55%，台泥（1101）、嘉泥（1103）、信大（1109）也都漲逾1%。

另一方面，電子零組件、光電等類股指數跌逾1%。電子零組件下跌1.18%，康控-KY（4943）下跌4.47%、健鼎（3044）、南電（8046）收盤跌逾2%；另外，定穎（6251）收漲6.12%，燿華（2367）、健策（3653）也收紅。

光電類股指數下跌1.12%，玉晶光（3406）跌4.63%、台表科（6278）下跌3.48%，群創（3481）小跌0.29%、友達（2409）則是上漲0.88%。