搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

▲陽明海運今（20）日宣佈自12月起新增新加坡-菲律賓快線及馬來西亞-緬甸快線，強化亞洲區間服務網絡。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

看好東南亞市場業務成長性，陽明海運今（20）日宣佈自12月起新增新加坡-菲律賓快線及馬來西亞-緬甸快線，除強化亞洲區間服務網絡，以期提升貨量或是營業收入。

陽明海運表示，根據國際貨幣基金(IMF)的最新預測，緬甸及菲律賓的GDP成長率於明後年將達到高於6%的水準，看好此二國當地市場的穩定快速發展，決定自12月起新增二條快線。

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新加坡-菲律賓快線(SPE)將於12月2日起提供每週固定航班服務，靠港依序為新加坡(Singapore) - 馬尼拉(Manila) - 宿霧(Cebu) - 新加坡(Singapore)，陽明海運目前已有四條菲律賓航線，含高雄-菲律賓北港航線(TPE)、高雄-菲律賓南港航線(TPS)、香港-菲律賓航線(PH2)及高雄-宿霧航線(KMC)，本次新增之SPE快線將可增加當地貨物安排之彈性。

馬來西亞-緬甸快線(MYX)將於12月7日起每週提供馬來西亞巴生港(Port Kelang)往返緬甸仰光(Yangon)之直航服務，此一航線不僅可以滿足緬甸當地進出口貿易，更可進一步縮短貨物運送時間。

依據財報，陽明海運2019年前三季合併營業收入為新台幣1,133億元，較去年同期成長9.59%，營運量407萬TEU，較去年同期成長3.84%，陽明海運在前三季稅後淨損新台幣33.24億元，大幅減虧50.19%。