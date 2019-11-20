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落腳上海浦東21年　王文洋宏仁金雞母首度曝光

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圖文／鏡週刊

1995年，王文洋離開家族事業，隔年創立宏仁集團，目前旗下有宏昌電子、宏和電子、無錫宏仁及無錫宏義等核心公司，其中，今年7月在上海證交所主板A股上市的宏和，表現更是亮眼，掛牌不到4個月，股價翻漲4倍，期間最高甚至飄破人民幣25元，而宏仁集團的金雞母也首度在鏡頭前曝光。

11月初，本刊到上海直擊宏和的生產基地和研發中心。走進位在上海浦東的宏和公司二廠，好幾百台機器正在運作，一條條比頭髮還細的玻璃纖維紗，先整經、漿紗再織成布，接著退漿、處理，至少要經過21天，一塊玻纖布才大功告成，中間只要任何一個環節出錯，就得整批重頭來過。

負責宏和營運的毛嘉明手一邊比劃、一邊說，宏和的設備買回來後，全都經過特殊改良，不僅生產效率比同業高30％～40％，品質也是數一數二，「我們的產品可以說是玻纖布的LV！」

請繼續往下閱讀...
王文洋把宏和交給專業經理人打理，在董事長毛嘉明、總經理杜甫帶領下，公司繳出好成績。

工廠另一邊則是宏和的研發中心，毛嘉明解釋，隨著電子產品輕、薄、短、小化，上游電子組件產品也要與時俱進，「總裁（王文洋）很重視研發，公司每年的研發費用占總營收4％～5％。」現在宏和還可以做出1010號的薄型電子布，厚度僅11微米，約頭髮的1/8，「面對6G我們已經在準備了！」

宏和生產的電子玻璃纖維布品質好，還打入蘋果、華為等手機大廠供應鏈。

在專業經理人帶領下，宏和走過20多年，近期又邁入新的里程碑，今年7月，宏和在上海證交所主板A股掛牌，成為宏仁集團第二家上市的企業，掛牌不到4個月，股價從人民幣4元漲至16元，期間最高甚至飄破25元，表現亮眼。

但光鮮亮麗的背後，其實有著艱困的打拚過程，毛嘉明回憶：「最辛苦的時候，是在2001到2003年間，期間公司虧損1,500萬美元（約新台幣4.5億元）」他坦言，當時公司的幹部沒有經驗、沒有技術，產品的品質並不好、生產效率也差，「總裁為了解公司狀況，更是週週從台灣飛到上海來開會，那時候壓力真的很大！」花了好幾年的時間才把基礎打好。

毛嘉明回憶宏和創業以來的甘苦，坦言草創期壓力很大，自己當時幾乎以廠為家。

所幸度過一開始的草創期後，宏和在2004年後進入穩定期，至今已連續16年獲利，就連金融風暴那年，所有電子玻璃纖維布廠商都虧損，也只有宏和賺錢；近年市場供過於求，加上中美貿易戰影響，同業財報普遍較差，但宏和近3年毛利率皆超過30％，高於同業平均值，去年營收人民幣8.27億元（約新台幣35.6億元），獲利人民幣1.7億元（約新台幣7.3億元），繳出好成績。

展望未來，毛嘉明表示：「公司已經連續4年獲利成長，連續2年創新高，不可能一直上去，但宏和毛利還是能維持在一定水準，儘管上半年營收和獲利皆年減超過2成，整體來看，獲利不會比3年前差，今年第4季比第3季好，明年會比今年好。」


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【王文洋專訪1】王文洋推2公司A股上市　宏和電子布蘋果、華為都愛用
【王文洋專訪2】宏和的玻纖布比頭髮還細　他自豪「除了日本只有我做得到」
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