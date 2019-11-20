越南百年飛機河粉進駐台北101　豆府集團新品牌發威全年總店數上看46間

▲主打越南河粉的飛機河粉以料多實在、高CP值的美味，擄獲許多中部消費者味蕾，隨著展店步伐跨及北部，挹注業績表現可期。（圖／豆府提供）

記者林淑慧／台北報導

觀光股新兵豆府集團跨足非韓系料理！董事長吳柏勳表示，集團引進越南百年河粉老店「飛機河粉」，今（20）日進駐台北101大樓，今年全年集團展店數目標為12家，今年底總店數可達46家，在新品牌及展店效益發威下，挹注業績表現可期。

豆府股份有限公司成立於2008年，實收資本額為1.6億元，增資後股本將增加至 1.89 億元，豆府以專注經營韓式料理餐廳為集團發展策略，目前全台共有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、越南飛機河粉等5個品牌。

請繼續往下閱讀...

▲台灣韓式料理餐廳龍頭「豆府」集團新品牌越南飛機河粉今（20）日進駐台北101購物廣場。圖為豆府集團董事長吳柏勳。（圖／豆府提供）

邁入秋冬吃鍋、吃煲暖身旺季，吳柏勳表示，因看好飛機河粉品牌在台中的集客力，集團規劃進軍信義商圈，緊接於12月再插旗新北市，可望為集團成長幅度注入亮眼表現。

飛機河粉創始人Pham Dinh Nhan在1920年，就開始在河內首都有著越南人的廚房之稱36 條古街開始擺攤販售河粉，因為湯頭鮮美和、牛肉軟嫩Q彈大受當地駐紮的士兵喜愛，創始人更因此收到一頂，由外籍飛官贈送有著飛機圖騰的帽子，而天天帶著煮河粉，成為店名由來。

吳柏勳指出，團隊足足花了一年時間引進這家百年老店來台，為傳承老店的好口味，行政主廚也特地到越南「拜師」學習，用料也不手軟，選用滷製至少七至十小時的牛臉頰肉，以軟嫩Q彈口感作出市場區隔，但客單價僅約190至200元，希望以實惠價格打出口碑。

為擴大非韓料理版圖，吳柏勳表示，豆府在11月6日已與連續2年榮登米其林必比登的泰式炒河粉品牌BAAN PHADTHAI正式簽約，預計明年上半年引進登台，可望為非韓料理的布局注入一劑強心針。

依據財報，豆府集團今年第三季稅後純益為3,971萬元，年增16.83%，每股稅後純益（EPS）為2.07元，創同期新高；累計前三季稅後純益為 9,917萬元，年增 16.67%，每股稅後純益（EPS）為5.24元。