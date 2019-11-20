房仲第一品牌永慶房產集團　明年目標2天開1家店

▲永慶明年預計開180店，可望帶動全台店數市佔突破4成。（圖／永慶房產集團提供）

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歲末將近，各大企業逐步盤點今年表現、展望明年目標。永慶房產集團就宣布，2020年目標新展店180家、平均每2天開一家店，店數市佔上看4成！台灣房市在2015年下半年反轉向下，唯獨房仲第一品牌永慶房產集團績效不降反升，年年逆勢攀高峰，集團的店數市佔由28.6%，一路攀升至35%，今年目標更提前達陣，不僅新展店數已突破130店，店數市佔更在全台20縣市稱冠。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出：全台買賣移轉棟數自2015年的29.2萬棟，降至2016年的24.5萬棟後，這3年緩步回溫，2018年已回到27.8萬棟。在孫慶餘董事長領導下，永慶利用三大創新關鍵：「資訊透明化」、「服務智能化」、「人才培育高效化」，贏得消費者的認同與肯定，讓業績年年創新高，也吸引更多人才爭先加入，今年提前完成年度目標，也更有信心挑戰2020年全台新展180店，包括永慶房屋30店、永慶加盟三品牌150店，店數市佔可望突破4成的新高峰！

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在永慶創新高三關鍵的助攻下，永慶房產集團好績效更是超越全台房市成長率，今年1至9月成交件數較2015年同期成長率高達108%，對比同期全台買賣移轉棟數僅增加9.9%，永慶房產集團成長幅度是市場的11倍之多。其中，永慶房屋在雙北直營區的成交市佔也無畏房市反轉，自2015年一路攀升，4年來成長率逼近120%，穩居大台北直營區店數市佔和業績第一名的領先地位。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，永慶利用三大創新關鍵：「資訊透明化」、「服務智能化」、「人才培育高效化」，讓業績年年創新高。（圖／永慶房產集團提供）

永慶長期堅持保障消費者權益，在「資訊透明化」部分，「實價登錄3.0-誠實房價報告書」提供揭露至門牌的成交行情，讓消費者掌握清晰的行情資訊，推出2個月，永慶房屋上店客成長近3成，平均每周送出近萬份「誠實房價報告書」。自11月起，永慶房仲網、永慶快搜App也陸續推出「永慶實價登錄3.0」專區，提供揭露至門牌的成交行情資訊，協助民眾做出正確的購售屋決策。

永慶集團績效得以持續逆勢創新高的第二大關鍵，在於「人才培育高效化」！永慶房屋首創「永慶大聯盟」平台，將工作遊戲化，讓經紀人上班如同團隊闖關、解任務。永慶加盟三品牌今年特別開辦房仲業EMBA-「房仲經營管理師」課程，將經營管理的知識和技能更系統化地傳授給加盟店東長；而「聯賣區長訓練營」傳授店東長如何強化區域聯賣，提高績效，兩項課程滿意度高達9成6。

而「服務智能化」是永慶提前達標的第三大關鍵！永慶陸續推出「實境找房」專利服務、「實境Live賞屋」創新服務，只要上網就能享有身歷其境的看屋體驗，外加達人線上解說，加快決策速度；「實境找房」成功提高3倍來電數，而「實境Live賞屋」成功為客戶和經紀人省下大量時間。

▲永慶房產集團2019年新加盟主來源，約有3-4成來自各大房仲品牌，1-2成來自在地房仲品牌。（圖／永慶房產集團提供）

永慶加盟三品牌在深度聯賣帶動下，業績表現更是持續攀升！今年統計至今已有超過200家加盟店的單店業績超過2千萬元、超過3千萬元的也突破100店。今年加盟三品牌的聯賣業績統計至十月底已逼近26億元，是2015年的近3倍，今年業績總額較2015年成長160%，亮眼績效吸引各地加盟主熱烈詢問。新加盟主約有3-4成來自各大房仲品牌，1-2成來自在地房仲品牌，顯見各具特色的永慶加盟三品牌，已成房仲業加盟創業首選：永慶不動產穩居「加盟房仲第一品牌」，有巢氏房屋則是「社區專家第一品牌」，台慶不動產目前已是「南台灣及竹苗第一品牌」，全台邁向250店。

【註】文中提到的店數市佔，是以全台15大房仲品牌官網公告店數為統計基準（永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀不動產/全國不動產/大家房屋/優美地產/E11不動產）。

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