台商回台投資方案擬2.5版　中小企業貸款手續費補貼再加碼

▲為了避免台商回台投資方案成為藍委攻擊焦點，經濟部到財委會接受質詢時，攜帶自製看板說明與防守。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

經濟部次長王美花今（20）日表示，台商回台投資方案自7月起已經提升為2.0版，對於大企業的手續費補貼已經修正；至於中小企業手續費補貼仍維持1.5%，為了體恤與扶植中小企業發展，經濟部已經報行政院在優惠額度200億元之外，擬再加碼。

立法院財政委員會今日審查貨物稅條例修正案，經濟部與財政部都參與並且接受備詢。國民黨立委曾銘宗砲火再開，表示大企業、上市櫃公司的利息只有1.5%，甚至更低，經濟部還補貼手續費1.5%，等於免息貸款；但是中小企業的利息1.5%到3%多，卻也只是補貼手續費1.5%。

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王美花表示，給大企業手續費補貼1.5%是屬於第一階段，至第二階段如果在20億元手續費已經降為0.5%、超過20億元則降低到0.3%，超過100億元就僅剩0.1%。但是對於中小企業，卻從來沒有降過。

但是第一階段針對大企業的審核大約是19家，額度大約是377億元；中小企業則是已經審核66家額度為304億元。

但是曾銘宗追問，這樣對於中小企業公平嗎？這就是政府所說要照顧中小企業？王美花則表示，對於中小企業的手續費補貼（優惠額度200億元）擬再加碼，且已經報行政院，但是優惠額度則是要加碼到多少，則由行政院核定。